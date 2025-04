Cede il tetto di un capannone: morto un uomo di 58 anni

Infortunio mortale questa mattina, sabato 26 aprile, a Santorso: un uomo è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone che, secondo le prime sommarie informazioni raccolte, avrebbe ceduto.

L’incidente è avvenuto in uno stabile ad uso agricolo in via Stradelle intorno alle 9,30. La vittima – Marino Zaltron di 58 anni, del posto – è stata soccorsa da un’ambulanza del Suem 118:I sanitari hanno provato a lungo le manovre rianimatorie, purtroppo inutilmente.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco da Schio e i carabinieri di Piovene Rocchette.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.