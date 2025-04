MotoGP, trionfa ancora Marc Marquez nella sprint. In Spagna solo terzo Bagnaia

. Questa volta il pilota Ducati vince in Spagna, portando a casa il quinto successo in altrettante gare corte quest'anno. Complice la caduta di Fabio Quartararo, che in mattinata aveva ottenuto la pole position per la gara corta, Marquez ha tagliato il traguardo in solitaria consolidando la propria leadership in classifica. Alle sue spalle il fratello Alex con la Ducati del team Gresini. Sul terzo gradino del podio ha chiuso invece Francescocon l'altra Ducati ufficiale.

È lo stesso ex campione del mondo a commentare, a fine gara, il podio ottenuto nella sprint. “È stata purtroppo la classica Sprint, in cui faccio fatica – ha detto il pilota Ducati a Sky dopo la gara -. Lunedì proveremo qualche soluzione perché fin qui faccio fatica a stare vicino agli altri e a mettermi in condizione di superare. Quando mi avvicino la gomma anteriore mi dà subito problemi. Ho lasciato un po' di spazio ad Alex in partenza, ma appena mi avvicinavo rischiavo troppo. È un grosso limite, devo capire dove fare questo step. La domenica mi viene tutto facile, il sabato no. Problema comune? Sicuramente l'anteriore si scalda tanto e se il passo è simile a quello degli altri rimani lì. Domani faremo un passo avanti, la gara sarà sicuramente molto veloce e dovremo gestirla bene”.

Soddisfatto – e non poteva essere altrimenti – Marc Marquez che ha voluto commentare la sua quinta vittoria in altrettante Sprint Race cominciando da quanto è avvenuto dopo la gara. “La celebrazione del podio alle curve 9 e 10 è stata bellissima, i tifosi hanno festeggiato tutti e tre i piloti, è stato un bel momento di motociclismo – le parole del pilota Ducati a Sky -. Ho attaccato subito Quartararo perché ne avevo di più, ho voluto fare la stessa strategia delle altre Sprint, cioè spingere subito e poi gestire quel secondo e mezzo di vantaggio fino al traguardo. Domani mi aspetto Alex, Fabio e Pecco molto forti, sarà un'altra gara”.