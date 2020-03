Covid-19: Santorso, viaggio nell’ospedale svuotato, arrivati i primi malati esterni- VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

All’ospedale di Santorso le prime ambulanze da fuori Distretto 2 hanno iniziato ad arrivare già domenica con i primi pazienti Covid-positivi esterni da ricoverare.

Non sembra la prima domenica di primavera, né per il clima, né per l’atmosfera surreale: strade completamente deserte, parcheggio d’ospedale vuoto, se non fosse per l’area dove lasciano le auto i dipendenti. Dopo la decisione di far diventare Santorso il covid-hospital di tutto il vicentino, in un paio di giorni la struttura, come dimostra il nostro video, ha iniziato a svuotarsi dei pazienti di quasi tutti i reparti: da alcuni giorni non ne vengono accettati, una parte è stata dimessa, un’ultima parte è in fase di spostamento: da domani saranno attivati anche 10 posti letto a Villa Miari (pure a Santorso) e 15 presso l’Opera Immacolata Concezione di Thiene, dove saranno trasferiti quelli che non andranno all’ospedale di Bassano.

Come dimostra il nostro video, tutta la struttura è immersa in un silenzio sospeso. Qui, da domani rimarranno solo radiologia, nefrologia (dialisi), il punto nascita (strappato al trasferimento a Bassano dal primario Scollo e psichiatria. Oltre al pronto soccorso, ma senza il successivo ricovero (che avverrà altrove, dopo che il paziente è stato stabilizzato, come ha spiegato il sindaco di Schio Valter Orsi. Nelle ultime 24 ore i pazienti contagiati da Covid-19 sono già passati da 36 a 46 e nel pomeriggio le ambulanze da Bassano e altrove hanno iniziato a fare spola (video).

La giornata odierna è stata utilizzata anche per predisporre i percorsi interni che portano all’area materno-infantile e alla nefrologia. Definito anche il percorso che dovranno fare le ambulanze che arrivano da Bassano per portare là alcuni malati.