Milano: scontro monopattino-auto, muore ventenne. Il guidatore della vettura era ubriaco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella notte a Milano in via Melzi d’Eril, all’angolo con Corso Sempione, un ragazzo di 20 anni è morto mentre era a bordo del suo monopattino elettrico e dopo essersi scontrato con una vettura condotta da un uomo di 51 anni. Poco dopo le 3 di notte è stata un’ambulanza impegnata in un altro servizio a vedere il giovane a terra e a portarlo all’ospedale Niguarda dove, però, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Dai successivi esami ordinati dalla polizia locale, che segue le indagini, l’autista del mezzo è risultato ubriaco. L’uomo è indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Negativo al test antidroga, aveva una quantità di alcol nel sangue pari a 1,24 g/l, tre volte il limite consentito.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica il monopattino, di proprietà della vittima, si è scontrato con un’autovettura, che procedeva a velocità sostenuta, all’intersezione semaforizzata tra via Corso Canova e Sempione. A seguito dell’urto il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri terminando contro il cordolo dello spartitraffico. Sul posto è stato ritrovato un casco. Il giovane era nato a Milano e risiedeva a Cinisello. Era stato portato in ospedale ma è morto per le ferite riportate. I semafori al momento della tragedia erano lampeggianti.