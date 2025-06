Esce di strada e si schianta sul gardrail di fronte all’ospedale: morto un motociclista

Tragedia in strada proprio di fronte all’ospedale di Santorso, intorno alle 20 di questa sera, 19 giugno: un motociclista è morto in una drammatica uscita di strada.

L’incidente è avvenuto in via Garziere: l’uomo, in sella a una Kawasaki, ha perso il controllo della due ruote appena uscito dalla rotatoria che immette all’ospedale e avrebbe sbattuto violentemente contro il guardrail. Inutili i soccorsi: l’uomo sarebbe morto sul colpo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto. Sul posto un’ambulanza del Suem 118, partita dall’ospedale di Santorso che è a alcune centinaia di metri, e la polizia locale Alto Vicentino per i rilievi del caso e la egolazione della viabilità.

Notizia in aggiornamento