Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali: 50enne ricoverata in gravi condizioni

Momenti di paura ieri, lunedì 3 novembre, a Santorso, a seguito di un incidente verificatosi in viale Europa. A.G., 50enne residente nella città altovicentina, è stata investita mentre era intenta ad attraversare la strada con il figlio maggiorenne nei pressi dell’ex Podere Modello/Fabbrica di Cioccolato Dolomiti.

Dalla ricostruzione risulta che lo scontro è avvenuto perché L.G., 85enne di Malo che si dirigeva da Piovene Rocchette a Schio alla guida di un monovolume Citroen, non si è accorta della presenza della signora e del figlio che stavano ultimando l’attraversamento sulle strisce pedonali. La 50enne, travolta dal veicolo, è stata sbalzata di diversi metri. Le lesioni riportate hanno obbligato il personale del Suem a trasportarla all’ospedale di Santorso, dove è ricoverata in gravi condizioni. Illeso invece il figlio. Due pattuglie della Polizia Locale Alto Vicentino sono intervenute sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico.

