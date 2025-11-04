Panbari, Himalaya: avvistati i corpi dei due italiani dispersi da venerdì

Si tratta di Alessandro Caputo, di 28 anni e Stefano Farronato, di 45 anni: i loro corpi sono stati avvistati questa mattina nei pressi del Campo 1, a 5.000 metri d’altitudine, dai soccorritori in volo con l’elicottero. I contatti con i due alpinisti erano stati persi quattro giorni fa, quando erano stati sorpresi da forti nevicate.

Farronato, di professione arboricoltore, era titolare e ideatore di Aforest, azienda specializzata in arboricoltura con sede a Cassola in provincia di Vicenza. Veterano della montagna, aveva portato a termine molte spedizioni, anche nei luoghi più inospitali della terra, non solo in Nepal ma in Patagonia, Ecuador, Alaska, Islanda, Groenlandia, Svalbard, Pamir e Mongolia. Assieme a Caputo e a Valter Perlino, alpinista originario di Pinerolo, era partito il 7 ottobre scorso per il progetto ‘Panbari Q7’, la sua 18esima spedizione. Alessandro Caputo, 28 anni, studente di giurisprudenza a Milano, era maestro di sci a Saint Moritz, in Svizzera.