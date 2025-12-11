Fiat Ducato fuori controllo, si ribalta sulla pista ciclabile: paura lungo la Sp248

Un fragore improvviso ha squarciato la quiete della tarda mattinata lungo la Sp248, trasformando un normale transito in una scena da emergenza. Attorno alle 11.30 di oggi, giovedì 11 dicembre, un autocarro Fiat Ducato bianco, diretto dal centro di Sandrigo verso Ancignano, ha improvvisamente perso la traiettoria all’altezza del civico 8, nei pressi della ditta “Fitt”, finendo ribaltato nell’adiacente pista ciclabile.

Per cause ancora in corso di accertamento – forse complice la velocità – il mezzo ha sbandato verso destra, colpendo dapprima il cordolo di cemento della pista ciclabile, poi un palo dell’illuminazione pubblica, ribaltandosi sul fianco e terminando la corsa proprio sulla pista ciclabile. La scena non è passata inosservata: alcuni passanti hanno immediatamente allertato il Suem 118 e i Vigili del Fuoco, mentre una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino – ambito di Sandrigo, già in transito, ha bloccato la strada e messo in sicurezza l’area. Pochi minuti dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno dovuto affrontare una situazione complessa: l’autocarro era pesantemente danneggiato e l’uomo a bordo era rimasto all’interno, fra le lamiere mezze accartocciate. Con decisione e rapidità, i pompieri hanno quindi sfondato il vetro e lavorato tra le deformazioni della carrozzeria per estrarre il conducente, cosciente ma in evidente stato confusionale.

Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Vicenza in codice giallo.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità, ma la prontezza dei soccorsi e la determinazione dei Vigili del Fuoco – assieme al fatto che la pista ciclabile in quel frangente era fortunatamente vuota – hanno evitato che l’episodio si trasformasse in una tragedia.

