Sarcedo Calcio a 5 regala un terzo tempo al personale di Santorso

Si stanno mobilitando tutte le migliori forze della nostra società per cercare di sollevare, anche se solo per pochi secondi, i tanti dottori, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nella lotta contro il CoVid-19.

E se giornalmente diamo aggiornamenti sui numeri, sui decessi, sui nuovi contagi, sui guariti, siamo qui anche e soprattutto per portare alla luce le notizie di speranza e cariche di positività, come decine ve ne stiamo raccontando in questi giorni.

Ecco dunque che ieri i ragazzi dell’ASD Sarcedo Calcio a 5 hanno regalato al personale dell’ospedale di Santorso un “terzo tempo” coi fiocchi: cesti pieni di panini e leccornie per allietare la fatica dei tanti uomini e donna in reparto.

“Care Dottoresse, Cari Dottori, Care Infermiere, Cari Infermieri, Care Operatrici, Cari Operatori, Cari Dipendenti tutti dell’Ospedale di Santorso – spiegano i ragazzi del Sarcedo – in collaborazione con i panifici “Il Pane di Mariarosa” di Case di Malo e “Il Dolce Forno” di Marano Vicentino, abbiamo deciso di affiancarVi nella partita più importante che si possa mai affrontare in questi giorni difficili, quella che Voi state affrontando per noi e per il resto dell’Italia, contro un avversario tanto imprevedibile quanto letale, tanto invisibile quanto visibile. Per noi è un orgoglio grande donarVi questo “terzo tempo” da condividere tra di Voi durante quelle brevi pause dalla fatica e dal prezioso lavoro che state svolgendo”.

“Ecco allora ci stringiamo idealmente intorno a Voi per chiederVi di non mollare, di restare forti, di restare uniti come ogni squadra che si rispetti, di vacillare, ma di non cadere, di non arretrare di fronte all’avversario che avanza – prosegue la toccante lettera – ma di saper aspettare il momento giusto e colpirlo non appena mostrerà segni di cedimento,

di aiutarVi l’uno con l’altro, perché solo così si compiono le grandi imprese, come quella a cui siete chiamate e chiamati, consapevoli che la tifoseria è sempre al Vostro fianco.

Adattando una canzone che ha riempito il cuore sportivo di tutti gli italiani nel 2006, “Siete una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e nun potimm’ perd’!”