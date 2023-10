Scontro auto-camion frigo al semaforo, due feriti: fratture per il 68enne alla guida della Punto

All’origine della violenta collisione tra un’automobile Fiat Punto grigia e un camioncino per il trasporto di prodotti surgelati ci sarebbe il mancato rispetto del segnale rosso di fermata a un semaforo, stamattina in via Europa a Santorso (zona industriale) sull’intersezione con la strada provinciale 350.

Alle 6.35 di mercoledì 4 ottobre ad avere la peggio in seguito allo scontro tra i due veicoli, pare senza conseguenze irreparabili, è il conducente dell’utilitaria, pensionato 68enne della zona: ha riportato fratture multiple ma salvo complicazioni successive al ricovero dovrebbe riprendersi, anche se con prognosi di guarigione prolungata.

Contusioni e qualche graffio che non destano preoccupazioni sono stati riportati invece dal conducente del camioncino, recatosi in pronto soccorso all’ospedale Alto Vicentino per dei controlli per precauzione. Sul posto si è vista una pattuglia dei Carabinieri, oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Schio, dopo l’allarme lanciato al 118 da altri automobilisti di passaggio in prossimità tra via Europa e via dell’Olmo.

Da confermare la versione secondo cui la Punto guidata da G.F. provenisse dal quartiere a Est di Schio di Santissima Trinità e non abbia il segnale luminoso di stop, in un orario del mattino in cui stava per albeggiare. L’auto, dopo l’impatto con il furgone, ha sbattuto su un muretto privato con la parte posteriore. L’incidente stradale sul punto di intersezione tra la zona industriale Sud di Santorso e l’accesso a Schio dalla Sp 350 ha provocato disagi al traffico nel corso delle operazioni di soccorso e recupero dei mezzi in panne.