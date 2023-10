Dal Mercato Rinascimentale a Thiene alle fattorie didattiche aperte: tutti gli eventi del 7 e 8 ottobre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Radio Eco Vicentino torna con Festa Italiana l’appuntamento con gli eventi del prossimo fine settimana. Dal Mercato Rinascimentale Europeo a Thiene, a Pomo Pero a Lusiana, dalle Fattorie Didattiche Aperte al Desmonte Cavra a Gallio, ecco dopo è possibile passare il fine settimana alla scoperta delle ricchezze del vicentino.

Ascolta “Il weekend del 6/8 ottobre” su Spreaker.

Gallio, sabato 7 ottobre. Desmonte Cavra, prima transumanza insolita di Gallio

Un evento particolare dedicato al passaggio delle capre dai pascoli di Malga Busette alla valle. Un modo per scoprire la biodiversità del territorio offrendo escursioni guidate, degustazioni, spuntini e appuntamenti culturali legati al mondo caprino.

Escursione a cura della guida Alexplora, spuntino a base di prodotti di capra presso il ristorante La Capr’Allegra. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo di Gallio.

Valli del Pasubio, domenica 8 ottobre, Antichi Sapori d’Infanzia

Passeggiata gastronomica per le contra’ di S. Antonio del Pasubio organizzata dalla Scuola dell’Infanzia ‘Eroi del Pasubio’.

Partenza dalle 8.30 alle 10.30, circa 12 km. Non praticabile con passeggini.

Lungo il percorso si potranno degustare i sapori ‘de na volta’: latte, caffe d’orzo, polenta e sopressa, crostini con lardo, zuppa, uova, radicchio, patate, formaggio, uva, dolce, acqua, vino mosto, castagne e caffè. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Scuola.

Veneto, domenica 8 ottobre. Fattorie Didattiche Aperte, 20esima edizione

Evento organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con le Organizzazioni Professionali Agricole con l’obiettivo di promuovere le fattorie didattiche, iscritte all’Elenco Regione, come luoghi di apprendimento, incontro e benessere per le persone di tutte le età.

Regione è possibile vedere quali sono le Fattorie Didattiche coinvolte, 39 nella nostra provincia. Contattando i singoli responsabili è possibile organizzare visite guidate gratuite e partecipare a dei laboratori a pagamento.

Noventa Vicentina, domenica 8 ottobre. 36° Mostra dei Prodotti Agroalimentari d’Autunno dell’Area Berica

Dalle 8 alle 19 in piazza IV Novembre e nelle vie del centro storico.

Esposizione delle eccellenze del territorio, bancarelle di prodotti tipici e artigianato locale, mostra di trattori e attrezzi agricoli, negozi aperti, pesca di beneficenza e possibilità di visitare Villa Barbarigo.

Per l’occasione, Ascom propone anche il mercatino di libero scambio libri e giochi riservato ai ragazzi delle scuole dell’obbligo.

Alle 15.00 convegno ‘Perdite di reddito in agricoltura da eventi atmosferici avversi, capiamo quali strumenti adottare’ organizzato da Coldiretti Vicenza e Condifesa Treviso Vicenza Belluno.

Lusiana, 7/8 ottobre, 24° edizione di Pomo Pero

Mostra espositiva di antiche varietà di mele e pere di Lusiana e dintorni, arricchita dal mercato di prodotti tipici e De.Co.

Un programma ricco di attività dedicato a promuovere la sostenibilità economica e sociale del territorio, la cultura delle genti, le produzioni e il buon cibo locale.

Dalle 9 alle 18 Mercatino di Prodotti Tipici locali, mele e alberi di varietà antiche, patate di Lusiana e Rotzo, miele dei Sette Comuni, formaggi di malga, frutta e verdura di montagna, cosmetici e tisane alle erbe officinali di montagna, confetture e conserve artigianali, birra artigianale di montagna, vino delle colline pedemontane, succo di mela di antiche varietà e altri prodotti locali.

Mostra di antiche varietà di pere e mele. Frittelle di Mele nostrane e Succo di antiche varietà di mele locali.

Sabato 7 ottobre:

– alle 9 convegno sulla Viticultura e Olivocultura di montagna

– alle 14 passeggiata ‘Alla scoperta dei nostri pomari e perari secolari tra gli antichi alberi patriarchi’ dura circa 3 ore.

– dalle 15 alle 17 laboratori per bambini dai 4 anni in su.

– dalle 16.30 alle 18.00 le più belle canzoni italiane dagli anni ‘30 agli anni ‘60.

Domenica 8 ottobre:

– mercatino di Oggettistica e Hobbistica e Mostra fotografica ‘40 anni sui pedali’ e ‘Luci dell’Altopiano’.

– dalle 14.30 spettacolo dei Giullastri, giocoleria e magia.

– dalle 15 dimostrazione di antichi lavori e intreccio della paglia a cura del Museo Diffuso di Lusiana.

– alle 15 camminata storia ‘1918 – Francesi a Camporossignolo’.

Per l’occasione sono aperti anche il Museo Palazzon, il Villaggio Preistorico e il Museo Ambiente Alpino

Thiene, 7/8 ottobre

Thiene 1492: Rievocazione storica. Mercato Rinascimentale Europeo

L’evento ripercorre otto secoli di storia mercantile offrendo l’occasione di immergersi nel 16° secolo passeggiando tra dame e cavalieri, armigeri e musici, trampolieri e mercanti, giullari e popolari e assaporando profumi, suoni, sapori e saperi tramandati nei secoli.

Un evento imperdibile che rievoca un importante momento nella storia veneziana: la concessione del Mercato Franco da dazi da parte del doge Agostino Barbarigo, avvenuta nel lontano 1492. In questa data speciale, la massima autorità veneziana riconobbe il valore e la fedeltà della Terra di Thiene alla Repubblica Veneta. Questo privilegio fu concesso in virtù della comprovata lealtà dimostrata durante la guerra di Rovereto nel 1487, quando i valorosi soldati thienesi, guidati da Giacomo di Thiene, entrarono nel castello di Rovereto issando il vessillo di San Marco.

Il 6 ottobre 1492, il Doge firmò il decreto dogale che concesse a Thiene il primo, e per lungo tempo l’unico, mercato libero da dazi e gabelle nella provincia di Vicenza, con svolgimento ogni lunedì.

Ogni due anni, viene creata un’isola speciale della memoria, con la partecipazione di oltre mille figuranti, che dà vita al magnifico Corteo Storico della Concessione. Questo straordinario corteo attraversa le strade del centro storico, rievocando la liberazione di Rovereto, la Vicinia dei Capi famiglia, la supplica al Doge e, infine, la concessione del Mercato Franco. Durante l’evento, si potrà ammirare le tipiche mercanzie della Terra di Thiene e della Pedemontana vicentina: lane, tessuti, seta, canapa, e gustare deliziose specialità locali.

Inoltre, ogni anno si tiene il Mercato Rinascimentale Europeo, un’esperienza unica in cui artigiani tradizionali provenienti da varie località italiane ed europee si riuniscono per presentare il loro mestiere e prodotti.