Ulss 7 Pedemontana, 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore e un altro ricovero a Santorso

Il bollettino quotidiano diffuso dall’azienda Ulss 7 Pedemontana come di consueto a metà pomeriggio mostra un indicativo innalzamento dei nuovi casi di contagio da Covid-19, scostandosi rispetto al trend medio delle ultime settimane. Si annotano 6 nuovi positivi, infatti, con un ulteriore ricovero individuale nel reparto speciale dell’ospedale di Santorso rimasto attivo per l’emergenza sanitaria.

Sono due in tutto, ora, i pazienti assistiti nella struttura sanitaria dell’Altovicentino, in condizioni non ritenute gravi dai medici infettivologi che si stanno prendendo cura di loro insieme al personale infermieristico e socio-sanitario. Rimane vuota, invece, l’area dedicata alla terapia intensiva. Superata quota 103 mila test tra tamponi orofaringei e kit sierologico rapido nel territorio gestito dall’Ulss 7.

Il numero delle persone residenti positive al Covid-19 nella fascia pedemontana vicentina, Altopiano compreso, passa così da 1.632 unità a 1.638. Un balzo significativo nel breve termine rispetto al trend di incremento minimo dei giorni precedenti. Nelle prossime ore si potrà conoscere l’origine dei nuovi casi di infezione, in particolare se costituiscano oppure prevengano da nuovi focolai di contagio. Dalle prime indicazioni, si tratterebbe di situazioni indipendenti una dall’altra, senza quindi alcun nesso tra loro.

Numeri peraltro e indiscutibilmente contenuti rispetto all’ondata delle scorsa primavera, e che non rappresentano segnali nemmeno precoci allarme, ma la relativa impennata di nuovi riscontri di positività implica ad esempio il raddoppio dei soggetti posti in regime di “quarantena” nell’arco di una settimana. Confrontando il dato con l’analogo della scorsa settimana, si contano 16 persone in più venute a contatto diretto con il Covid-19 nella sola Ulss 7.

La tabella giornaliera che aggiorna i soggetti sotto sorveglianza sanitaria in regime precauzionale di isolamento domiciliare mostra oggi 284 persone chiuse in casa, asintomatiche o con sintomatologia lieve gestibile in ambito domestico, 19 in più rispetto a martedì. Oltre il doppio, invece, confrontando i numeri con sette giorni, quando gli “isolati” erano solo 139. Sono 4.366 gli altovicentini, altopianesi e bassanesi che hanno concluso la quarantena con successo. Il virus continua quindi a circolare, in barba alla stagione estiva e alle residue misure anti diffusione dell’epidemia.