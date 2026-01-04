Una tradizione lunga trent’anni: torna la discesa della Befana dal campanile

Santorso si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 30esima edizione della discesa della Befana, in programma martedì 6 gennaio alle 14.30, con la spettacolare calata dal campanile della Chiesa di Santa Maria Immacolata.

Un traguardo importante che conferma il valore di una manifestazione diventata nel tempo un simbolo di comunità, tradizione e partecipazione, capace di coinvolgere generazioni di famiglie e soprattutto i più piccoli, veri protagonisti dell’evento.

Per il ritiro della calza è necessario essere in possesso del ticket, disponibile per chi non lo avesse ancora ritirato presso la Biblioteca di Santorso il 2 e 3 gennaio. “Un sentito ringraziamento va alle associazioni Alpini, Fanti, Salzena Solidale e a tutti i volontari che, anno dopo anno, rendono possibile questo evento tanto amato – sottolineano dall’amministrazione comunale – Un particolare ringraziamento va inoltre alle attività commerciali e artigiane di Santorso che, in occasione di questa edizione, hanno donato le calze della Befana, a testimonianza di un tessuto commerciale attento, solidale e vicino alla comunità. Per tutti i partecipanti non mancheranno cioccolata calda e vin brulè .

Dopo la discesa della Befana, il pomeriggio proseguirà con un momento dedicato ai bambini presso il Museo, dove li attenderà una caccia al tesoro tra i reperti storici, a cura della Cooperativa Trama. In occasione delle festività è aperto al pubblico lo storico presepe dei Frati Girolimini, allestito presso il Cinema Vecchio, visitabile mercoledì 31 dicembre e venerdì 2 gennaio dalle 15 alle 18, sabato 3 e domenica 4 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Santorso rinnova così l’invito a tutta la cittadinanza e alle famiglie del territorio a partecipare a una giornata di festa che celebra 30 anni di tradizione, condivisione e spirito comunitario.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.