Violento frontale con due morti nel cremonese: uno è il consulente vicentino Luciano Erle

Luciano Erle, 54 anni, residente a Santorso, è morto la notte scorsa in provincia di Cremona in un drammatico scontro frontale fra due auto che è costato la vita anche a un ragazzo di soli 18 anni.

L’incidente, come riportano le testate locali cremonesi, è avvenuto poco dopo l’una di notte lungo la strada statale Paullese, all’altezza del Comune di Grumello Cremonese.

Il devastante impatto frontale ha coinvolto una Passat (con a bordo Erle) e una Polo alla cui guida c’èra il 18enne Matteo Antonioli di San Bassano (Cremona). Per entrambi i guidatori non c’è stato scampo. Sul posto i vigili del fuoco di Cremona, il 118 e i carabinieri di Pizzighettone. La statale è stata chiusa per consentire i soccorsi, purtroppo inutili per entrambe le vittime.

Luciano Erle viveva a Santorso con la moglie Monja Meneguzzo. Libero professionista nel settore delle consulenze per la progettazione di linee industriali, viaggiava molto per lavoro (soprattutto all’estero) e ieri sera era a Cremona proprio per motivi professionali. Era uno delle colonne portanti della società dell’ASD Schio C5, spalla del presidente Maurizio Lobba: la sua morte ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano e apprezzavano, in particolare a Schio. “Ieri sera non aveva partecipato alla riunione del direttivo – spiega l’assessore allo sport di Schio Aldo Munarini, che in queste ore ha parlato con il presidente della società, Maurizio Lobba – proprio perché era a Cremona per lavoro. Luciano erano una persona molto benvoluta e apprezzata, una pedina fondamentale per la società, dove si occupava in particolare degli aspetti amministrativi. Era stato fra i protagonisti anche della promozione in serie C, due anni fa. Mancherà davvero molto a tutti”.

“È una mazzata che ti arriva all’improvviso in pieno stomaco, non sei preparato, non si è mai preparati. Luciano è andato avanti, questa volta tocca a noi pagare dazio alla signora in nero. Ci mancherai, mancherai a tutti con i tuoi modi sempre discreti con il tuo fare sempre rispettoso e presente. Mai sopra le righe ma disponibile per tutto e per tutti.

Un forte abbraccio va a tutta la tua famiglia. Ciao Luciano” ha scritto la società sulla propria pagina Facebook.