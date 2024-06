Amministrative, tutti i candidati Sindaco e le liste d’appoggio per i Comuni dell’Alto Vicentino

In occasione delle elezioni amministrative, nell’Alto Vicentino oltre a Schio, saranno 25 i Comuni che andranno al voto con une aperte dalle 15 di oggi, sabato 8 giugno. Di seguito, per ogni Comune, vengono indicati i singoli candidati e le liste che li sostengono.

A Breganze dopo che Piera Campana ha annunciato il suo ritiro, sono in tre a correre per la poltrona di primo cittadino: Luisa Battistello (Breganze Centro-Destra), l’ex sindaco Silvia Covolo (Breganze Futura Silvia Covolo sindaco) e Alessandro Crivellaro (BreganzeSì Fare paese)

A Caltrano dopo l’addio di Luca Sandonà sono in tre a contendersi la fascia tricolore ai piedi del Paù: Alberto Dal Santo (Progetti in Comune Alberto sindaco), Sara di Nicoli (Una nuova Caltrano) e Nicola Zenari (Viviamo Caltrano).

A Calvene la sfida sarà tra l’uscente Andrea Pasin (Condividere Calvene), già sindaco dal 2014, e lo sfidante Andrea Cappozzo (Abitare).

A Carrè corre da sola per la seconda volta Valentina Maculan (Impegno comune Civica per Carrè) dopo che un tentativo di alternativa è naufragato per motivi burocratici legati alla presentazione documentale: obiettivo dichiarato superare il quorum fissato al 40% dei voti validi.

A Chiuppano dopo un decennio a guida Panozzo, si propone Andrea Segalla (Crescere Insieme): nessun competitor a parte anche per lui un quorum da raggiungere per evitare il commissariamento del comune.

A Fara Vicentino Maria Teresa Sperotto (Bene comune Competenza, Esperienza, Novità) prova a centrare il tris: contro di lei si cimenta Carmen Sperotto (Impegno per Fara Carmen Sperotto sindaco).

A Isola Vicentina il sindaco uscente Francesco Enrico Gonzo punta alla riconferma, con il solo sostegno della lista civica “Gruppo Duemila29”. A contendergli la fascia di primo cittadino Luigino De Meda (appoggiato a sua volta dalla sola civica “Comunità isolana”) e Angelo Rizzi (“Insieme di più”).

A Lugo di Vicenza si ricandida anche il primo cittadino Loris Dalla Costa (Futuro per Lugo Loris Dalla Costa) che dovrà vedersela con un altro ex, Robertino Cappozzo (Lugo Luogo in Comune Robertino Cappozzo sindaco).

A Montecchio Precalcino sono tre gli aspiranti sindaci: dall’uscente Fabrizio Parisotto (Parisotto per Montecchio)passando per Gaetano Buson (Lista Civica per Montecchio Attivamente) e infine per Maria Teresa Cecchetto (L’Astego Cecchetto per Montecchio).

In quel di Monte di Malo saranno quattro i candidati a contendersi il titolo di Sindaco. Anche in questo caso, il primo cittadino uscente, Mosè Squarzon, ambisce ad essere riconfermato, con il supporto della civica “Promuovere Monte di Malo”. I tre sfidanti sono: Antonio Dal Pozzolo (“Sicuri a Monte di Malo – Liberi padroni a casa nostra”), Stefano Nuciari (“Insieme si cresce”) e Andrea Paludi (“Progetto futuro Andrea Paludi sindaco”).

A Piovene Rocchette sono nuovamente in tre i candidati che si sfideranno. Il Sindaco uscente, Erminio Masero (“Noi con voi”) dovrà affrontare la doppia sfida rappresentata da Maurizio Colman (“Progettiamo il futuro”) e Renato Grotto (“Vivere Piovene”).

A Santorso si va alla ricerca del dopo Balzi. Due i candidati determinati a succedergli: Giorgio Baù (“Il paese che vogliamo”) e Gabriele Facci (“Lista civica per Santorso”). Due sono anche gli sfidanti anche a Torrebelvicino: il Sindaco uscente Emanuele Boscoscuro (“Civica Fare Insieme Boscoscuro Emanuele Sindaco”) e Pietro Maria Collareda (“Un Comune Amico Piero Collareda Sindaco”).

A San Vito di Leguzzano due invece i contendenti alla fascia tricolore: il primo cittadino uscente Umberto Poscoliero (“Progetto San Vito – Poscoliero Sindaco”) e Giuseppe Spezzapria (“Vivere San Vito di Leguzzano – Spezzapria Sindaco”).

A Salcedo non molla nonostante la disavventura del commissariamento l’ex sindaco Giovanni Antonio Gasparini (Insieme per Salcedo) che dovrà vedersela con Michele Carli (Salcedo da Vivere).

A Sarcedo il dopo Cortese passerà attraverso una combattuta sfida a tre: contro l’attuale vicesindaca Federica De Muri (Sarcedo in Comune Federica De Muri sindaco), correranno la consigliera Miria Fattambrini (Svolta con noi Miria Fattambrini sindaco) e l’ex assessore Antonio Tammaro (Sarcedo Bene Comune Antonio Tammaro sindaco).

A Torrebelvicino contro l’attuale primo cittadino in cerca del Emanuele Boscoscuro (Civica Fare Insieme Boscoscuro Emanuele sindaco), torna in campo dal secolo scorso l’ex sindaco Pietro Maria Collareda (Un Comune Amico Piero Collareda sindaco).

A Valli del Pasubio, Carlo Bettanin esce di scena. A prenderne il posto sarà uno di questi due candidati: Gianvalerio Piva (sostenuto dalla lista civica “Valli noi con voi”) e Damiano Rizzo (che, a sua volta, ha ottenuto l’appoggio della sola civica “Valli Insieme”).

A Zanè è battaglia a due tra l’attuale vicesindaco Giuseppe Pozzer (Zanè per tutti Pozzer sindaco) a sfidare l’ex primo cittadino Alberto Busin (Impegno per Zanè Busin sindaco)

A Zugliano cerca il triplete anche l’uscente Sandro Maculan (Uniti per Zugliano Sandro Maculan sindaco): contro di lui – la scorsa volta era l’unico candidato – ci proverà Denis Bozzo (Civica per tutti Denis Bozzo sindaco).

VALLE DELL’ASTICO E DEL POSINA

Ad Arsiero va in scena una corsa a tre: contro la sindaca uscente in cerca del bis, Cristina Meneghini (Presente e Futuro per Arsiero Cristina Meneghini sindaco), ci proveranno il suo attuale vice Simone Mattielli (Arsiero Oggi Mattielli sindaco) e l’ex prima cittadina Tiziana occhino (Uniti per Arsiero Tiziana Occhino sindaco).

A Lastebasse, contro l’eterno primo cittadino Emilio Leoni (Unione Lastarolla) che si cimenta anche in questa tornata dopo cinque mandati alle spalle, ci proverà Severino Vellere (Alleanza per Lastebasse).

A Pedemonte è corsa a due per il dopo Carotta ( ma sempre di cognomi omonimi si tratterà): Diego Carotta (Insieme per Pedemonte) sfiderà infatti Gianluca Carotta (Pedemonte Una nuova primavera).

A Tonezza del Cimone l’attuale primo cittadino e presidente della locale Unione Montana Franco Bertagnoli (Uniti per Tonezza Bertagnoli sindaco) si dovrà scontrare contro Sergio Furlan (Per la montagna).

A Valdastico ci riprova anche il sindaco in carica Claudio Sartori Sessi (SiAmo Valdastico Claudio Sessi sindaco). A insidiare la sua riconferma la vicesindaco dell’era Toldo, Roberta Serafini (Insieme Roberta Serafini)

A Velo D’Astico, “orfano” del veterano Giordano Rossi, ci prova il suo vice Nicola Campanaro (Uniti per Velo Nicola Campanaro sindaco), che dovrà però vedersela con Luca Cislaghi (Vivere Velo Luca Cislaghi sindaco).