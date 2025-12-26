Schianto fra due auto a Natale: due feriti, uno estratto dai pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di Natale, 25 dicembre, a Schio per un incidente stradale tra due auto, un ferito.

I soccorritori sono partiti dal distaccamento cittadino di Schio intorno alle 17 con cinque operatori a bordo di un’ autopompa serbatoio ed un fuoristrada attrezzato per incendio boschivo per recarsi sul posto in cui è avvenuto lo scontro tra due auto, in via Padova.

I vigili del fuoco hanno operato per liberare uno dei due conducenti, rimasto intrappolato all’interno dell’auto su cui viaggiava, ribaltata su un lato. Illeso l’altro automobilista coinvolto.

Lo scenario è stato messo in sicurezza ed il ferito ospedalizzato a cura degli operatori sanitari del Suem 118. Presente anche la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

Le operazioni si sono protratte per oltre un’ora, le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.



