Si infortuna scendendo in scialpinismo: ragazza soccorsa in elicottero

Durante una gita di scialpinismo sul Monte Falcone (Recoaro) assieme al padre e agli amici, questa mattina si è infortunata una 23enne di Cornedo Vicentino.

Attorno alle 11.30 una squadra del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, che si trovava già nelle vicinanze, ha raggiunto il luogo dell’incidente nella zona di Recoaro Mille, dove la ragazza si era fatta male nel momento in cui, nelle fasi di discesa, uno sci si era bloccato contro un ostacolo senza staccarsi e le aveva causato la rotazione della gamba, con conseguente possibile frattura.

I soccorritori hanno prestato prima assistenza, mentre sopraggiungevano in motoslitta altri volontari, impegnati poi a bloccare il passaggio delle persone a monte e a valle, in previsione dell’avvicinamento dell’elicottero di Verona emergenza. Sbarcati in hovering non distante, personale medico e tecnico di elisoccorso hanno immobilizzato la gamba della giovane e hanno provveduto alle prime cure. Issata a bordo con il verricello, la ragazza è stata trasportata all’ospedale di Valdagno.

