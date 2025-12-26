Malore mentre sale sul monte Novegno: soccorso in elicottero un 57enne

Paura per un escursionista di Vicenza, che nel primo pomeriggio si è sentito male mentre saliva sul monte Novegno, a Schio.

Attorno alle 14.15 il Soccorso alpino di Schio è stato infatti attivato per un uomo colpito da un malore mentre con tre amici stava percorrendo la strada forestale che porta a Malga Pianetti, sul Monte Novegno.

In direzione del luogo indicato dalle coordinate è decollato anche l’elicottero di Verona emergenza che, una volta individuato il punto in cui si trovavano i quattro uomini, ha sbarcato in hovering equipe medica e tecnico di elisoccorso. Valutate le sue condizioni, il 57enne è stato caricato a bordo e trasportato per le verifiche del caso all’ospedale di Santorso. Una squadra del Soccorso alpino è andata incontro in fuoristrada ai compagni dell’uomo: uno è rientrato alla macchina assieme ai soccorritori, due sono tornati autonomamente a piedi.

