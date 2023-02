Schio “in love” con un cuore luminoso installato in piazza Rossi per San Valentino

Un grande cuore rosso in piazza Rossi. E’ apparso ieri verso sera nel (cuore) centro di Schio sotto l’imponente mole del Duomo cittadino, e ci rimarrà fino a venerdì 17 febbraio. Voluta dall’amministrazione comunale come iniziativa di promozione turistica, collegata al portale web Visit Schio, l’installazione illuminata farà da sicuro scenario e cornice dolce a chi vorrà scattarsi una foto o un selfie nei giorni che precedono alla data in cui si festeggia il San Valentino.

Un’opera per così dire leggera e temporea che intende nelle intenzioni costituire prima di tutto un “messaggio d’amore per il territorio” come specifica la nota di presentazione che accompagna la prima “foto ufficiale” del cuore rosso, che da lunedì abbellisce un luogo simbolo del centro storico e commerciale della città altovicentina, come la piazza dedicata ad Alessandro Rossi.

Il grande arco a forma di cuore, alto circa due metri e mezzo, ha sullo sfondo il basamento del Duomo e la piazza con il monumento dedicato a “L’Omo”, a far parte dello scenario quasi da fiaba una panchina le coppie in attesa del clip dove sedersi. “Amare il proprio territorio significa principalmente avere consapevolezza del bene prezioso che ci accoglie – sottolinea l’assessore alla promozione del territorio, Barbara Corzato -. I cittadini e i visitatori possono essere protagonisti della custodia del patrimonio collettivo e, grazie anche alla conoscenza, scoprilo e amarlo in tutta la sua bellezza e delicatezza. Questa installazione è un modo alternativo per ricordarci quanto è importante avere cura di ciò che ci circonda”.