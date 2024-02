E’ sempre tempo d’amore: oltre San Valentino, tradizioni e curiosità dal mondo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Puntata dedicata all’amore romantico, ma non solo, quella andata in scena in occasione del periodo di San Valentino: un giorno per convenzione, che non toglie niente a momenti ed unioni da festeggiare tutto l’anno. I novelli cupido Gianni Manuel, Martina Polelli assieme al giornalista Marco Zorzi, hanno raccontato così sentimenti, tradizioni e aneddoti che non passano mai di moda, ma anche come nel mondo di oggi si festeggia questa ricorrenza non necessariamente legata alla vita di coppia.

Se gli americani spendono in media 18 miliardi di dollari in caramelle, bigliettini, cioccolatini, fiori e gioielli e nel Regno Unito non si rinuncia al classico appuntamento galante con cena a lume di candela, scopriamo invece che in Sud Corea e Giappone il giorno di San Valentino è particolarmente dedicato agli uomini con doni che le donne rivolgono a compagni ed amici in segno di amore ma anche semplicemente di gratitudine. La Finlandia infine, per tutti coloro che viaggiano da soli, è il posto giusto. Nessuno verrà escluso dai festeggiamenti perché nel paese nordico si preferisce festeggiare con gli amici: il giorno stesso è chiamato “Friend’s Day” nella lingua locale e non San Valentino.

Ed in Veneto? Tra le tante iniziative pubbliche, ha riscosso particolare successo quella promossa da Arzignano: dopo la panchina degli innamorati inaugurata lo scorso anno ai piedi della rocca scaligera, così come spiegato dalla sindaca Alessia Bevilacqua, quest’anno anche una scintillante scritta Love ha illuminato i selfie degli innamorati nell’iconica Piazza Libertà.

E non poteva mancare una colonna sonora dedicata ai buoni sentimenti in genere, presentata in anteprima per We Love Italia dal performer thienese Manuel Lovato, che con “Dipingere l’amore” ha così fatto ascoltare il suo nuovo singolo: un altro tassello che si aggiunge nel percorso artistico del talento vicentino, reduce da anni di studio e ora pronto a decollare. Sulle ali dell’amore. https://www.youtube.com/channel/UCoidwiLk4K9taKdE–AVw-w