Schio si fa… British per un week end. Decimo “birthday” con dedica speciale a Lady Diana

Sabato e domenica di sfilate in costume in stile anglosassone e decine di iniziative assortite in occasione dell’edizione 2023 del British Day, dedicata a Lady Diana. Il suono delle cornamuse, le bandiere britanniche affisse a vetrine e balconi e tanti simboli della cultura e della lingua inglese faranno capolino nel centro di Schio nel corso del week end, rinnovando l’appuntamento annuale – ricorre il 10° anniversario dall’istituzione della festa – ormai da tempo consolidato e che trova origini nei legami di “stampo” industriale nel settore tessile del ‘700.

Il legame tra la Schio e il Regno Unito è infatti di lunga data. Tutto inizia nel 1718, quando il conte Nicolò Tron, ex ambasciatore della Serenissima a Londra, crea un lanificio in pieno centro. Grazie a lui, oltre a nuove tecnologie, arrivano in città 9 ingegneri inglesi che danno un grande contributo alla nascita dell’industria laniera scledense, che viene poi portata al suo massimo sviluppo da Alessandro Rossi. Schio così diventa uno dei più importanti poli di produzione laniera italiana, guadagnandosi l’appellativo di “Manchester d’Italia” per via del suo sviluppo industriale ormai paragonabile a quello della metropoli inglese.

“Il British Day è uno degli appuntamenti più attesi in città, che anno dopo anno ha saputo attirare sempre più persone con un programma originale e di grande qualità – sottolinea l’assessore alla cultura, Barbara Corzato -. Il merito va a coloro che con competenza e passione, da 10 anni, sono impegnati nell’organizzazione di un evento davvero unico nel genere e di cui siamo molto orgogliosi. Come amministrazione abbiamo dato sempre pieno supporto alla realizzazione del British Day che richiama in città persone da tutta Italia”.

Nel dietro le quinte a muoversi per l’organizzazione della rassegna culturale che ogni anno attira migliaia di visitatori sono associazione British Day Aps e Schio Life con collaborazione del Comune di Schio e Confcommercio di Schio. Tra gli appuntamenti in programma per il 7 e l’8 ottobre un mostra-esposizione di chitarre storiche appartenute a musicisti famosi, la presentazione del libro dedicato a Doctor Jekyll e Mister Hyde con l’autore e della biografia della Principessa Diana con l’autrice Annalisa Angelone e gli autori Alberto Mattioli e Marco Ubezio al Lanificio Conte, concerti itineranti tra strade e piazze del centro, un mercatino con abbigliamento gotico, street food, dischi e memorabilia, una serata dedicata ai Pink Floyd e ai Genesis al Teatro Astra, un set fotografico e una sfilata dai toni “noir” dei club vampiri al Giardino Jacquard. Non mancherà un viaggio nel mondo dello scotch whisky con Francesco Saverio Binetti, spirits specialist, a Palazzo Toaldi Capra.