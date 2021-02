Scontro auto-autocarro sulla bretella Thiene-Schio. Danni ai mezzi, non alle persone

Ad attraversare improvvisamente la carreggiata potrebbe essere stata una lepre, o forse un gatto temerario, fatto sta che l’anziana automobilista “tamponata” da un autocarro lungo la bretella Thiene-Schio ha dichiarato di aver tentato di schivare un animale prima di perdere il controllo della sua Ford, arrestando di netto la sua marcia. Dando origine così a uno scontro con danni ingenti ai due mezzi incidentati ma, fortunatamente, solo qualche graffio ai due conducenti di fatto usciti incolumi dall’impatto.

Illeso a quanto pare anche il misterioso animaletto additato come responsabile a monte dello scontro tra i due veicoli che viaggiavano nella stessa direzione, con l’autista del mezzo furgonato che non ha fatto in tempo ad avvedersi dell’improvviso stop della vettura che lo precedeva, incappando nel più classico dei tamponamenti.

L’episodio si è verificato intorno alle 15.15 di oggi in via dell’Autostrada, sull’arteria di collegamento inaugurata circa 10 anni fa e che funge da via di corsa più rapida tra la zona industriale di Thiene a quella di Schio, entro i confini territoriali del comune più a nord tra i due principali centri dell’Altovicentino. A bordo sul posto di guida di un’autovettura di marca Ford si trovava una pensionata di 76 anni, residente a Schio, nella versione offerta agli agenti a suo dire costretta a frenare bruscamente per evitare l’ostacolo improvviso “avvistato” al centro della carreggiata.

Al volante dell’autocarro Iveco il 61enne D.F., residente a Camisano, nonostante il tentativo di parziale frenata ha sbattuto a velocità ridotta sul retro dell’utilitaria della scledense, uscendo poi dalla cabina di guida per sincerarsi che anche la donna non avesse riportato lesioni serie nell’impatto. Dell’animale nessuna traccia sull’asfalto ma, per quanto concerne la ricostruzione della dinamica e l’attribuzione delle responsabilità inerenti all’incidente, faranno fede ovviamente i rilievi oggettivi delle due pattuglie del consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino, intervenute sul posto. Qualche problema al traffico del pomeriggio si è registrato in seguito all’evento stradale, visto che è stato necessario istituire un senso unico alternato provvisorio per consentire la rimozione dei due mezzi danneggiati, e ripulire la sede stradale. Nel giro di un’ora, comunque sia, il relativo disagio è rientrato.