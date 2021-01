Scontro sul rettilineo della “Maranese”. Due conducenti coinvolti, uno finisce in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un nuovo incidente con bilancio che conta danni ingenti alle due vetture coinvolte e un automobilista ferito si è verificato ieri sulla Sp122, meglio nota come “Maranese“. Tratto di strada che collega Schio a Marano prevalentemente rettilineo, che in territorio di Giavenale continua a registrare dei sinistri stradali periodici, spesso con gravi conseguenze. Come accaduto ieri a una 32enne scledense, ricoverata all’ospedale di Santorso a causa delle contusioni subite nell’impatto con un’auto guidata da un 65enne, anch’esso di Schio. Quest’ultimo invece illeso dopo l’impatto accidentale.

Lo scontro tra una Mercedes classe A200 con al volante la giovane donna e una Bmw X3 condotta dal pensionato è stato particolarmente violento intorno alle 15.45 di martedì. Con conseguente chiusura al traffico temporanea dell’arteria provinciale per circa un’ora e mezza fino a tardo pomeriggio, al fine di consentire i soccorsi e la rimozione successiva dei mezzi danneggiati. Sul posto per il supporto e i rilievi gli agenti della polizia locale Alto Vicentino.

La collisione è andata in scena al km 7, per cause in corso di accertamento anche se la dinamica è stata delineata nella sua sostanza. Da una prima ricostruzione sembra che la Mercedes abbia invaso la corsia opposta dopo una carambola causata dal “rimbalzo” contro un tronco degli alberi fuori carreggiata, mentre viaggiava in direzione sud verso Marano. Una torsione di 90 gradi della vettura ha reso impossibile evitare l’ostacolo per il guidatore della Bmw, che sopraggiungeva in direzione opposta, il quale di riflesso ha provato a sterzare per schivare l’auto in mezzo alla strada.

Incocciando però sulla ruota posteriore altrui, perdendo a sua volta il controllo della sua vettura e andando a finire la corsa contro una recinzione a bordo strada. Un caos durato pochi attimi a cui sono seguiti i concitati minuti successivi dei soccorsi, con l’ambulanza del 118 a caricare la donna ferita – si trova tutt’ora ricoverato all’ospedale Alto Vicentino in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita – e accertarsi che l’altra automobilista coinvolta non avesse riportato che qualche graffio. Agli agenti della polizia locale di Schio, poi, il compito non facile di ricostruire nei dettagli l’accaduto e di comprendere la ragione per cui la 32enne abbia perso il controllo della sua macchina causando lo scontro.