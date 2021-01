Seconda vittoria consecutiva del 2021 per il Famila: 93-55 su Battipaglia

A distanza di soli quattro giorni dall’ultima gara disputata, il Famila Basket è tornato in campo: questa sera infatti è andato in scena il match contro Battipaglia, vinto dal Famila per 99-53.

La prima metà di gara è stata piuttosto equilibrata: all’intervallo Schio era in vantaggio di otto punti, frutto di un buon gioco da parte delle scledensi, ma anche una discreta attenzione delle avversarie. Al rientro dagli spogliatoi le Orange hanno ripreso a macinare punti ed hanno chiuso la pratica senza troppe difficoltà. Sicuramente, il passo è quello giusto.

Schio partiva da favorita per questa sfida: Dotto e compagne sono state brave a non deludere le aspettative e a portare a casa un’altra vittoria preziosa per la classifica. Adesso è tempo di preparare l’incontro di giovedì contro Empoli prima della bolla di Eurolega: continuare su questa strada sarà importantissimo per fare bella figura anche in campo europeo.

Il Famila, dunque, vince e convince: le giocatrici prendono fiducia e possono guardare al futuro con cauto ottimismo.