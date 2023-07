Si apre il festival musicale in Fabbrica Alta nel weekend. Artisti live “a raffica” nel parco

Tre giorni di festa in musica e arte nel parco verde di Fabbrica Alta a Schio, con la seconda edizione di “Next Please!“, il nuovo festival firmato dal Centro Stabile di Cultura che ha debuttato lo scorso anno a Schio. Da domani, venerdì 28 luglio, fino a domenica 30 luglio spazio aperto creatività dal respiro internazionale e rinnovare l’ormai consolidata storia ultratrentennale di musica dal vivo e impegno sul territorio.

Ingresso gratuito venerdì e sabato fino alle 20 e domenica fino alle 19, poi sarà richiesto un “contributo responsabile” per l’accesso. A collaborare alla buona riuscita dell’evento anche decine di volontari provienienti dall’Altovicentino e non solo.

Annunciata nelle ultime settimane la line up completa, tra nomi illustri del panorama italiano e nuovi talenti che stanno già conquistando il pubblico. Da Inoki & Dj Shocca, protagonisti indiscussi della golden age dell’hip hop made in Italy, a Emmanuelle, musicista, dj e producer apparsa anche nella colonna sonora del film “Dogman” di Matteo Garrone; da Daniele Baldelli, icona del clubbing italiano riconosciuta in tutto il mondo dalla Baia degli Angeli al Dekmantel.

Tanti altri artisti ad esibirsi sul palco, dal nuovo fenomeno partenopeo tra cantautorato ed elettronica Fuera fino a Kety Fusco, innovatrice dell’arpa recentemente apparsa anche sul palco della Royal Albert Hall di Londra. Nel cartellone figurano anche Alex Fernet, Alessio Berto, Magenta, Clamp, Fri, Lady Gisa, Lamento, Mont Baud. Next Please! gode del patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Città di Schio.

Informazioni generiche, calendario completo degli eventi musicali in rassegna ne corso del fine settimana e contatti utili sono a disposizione sul sito ufficiale e sulla pagina Instagram dedicati all’edizione 2023.