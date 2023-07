Spettacolando – “Note sui Sillabari”: Isola Vicentina omaggia Parise e Trevisan

Nella splendida cornice di villa Cerchiari a Isola Vicentina il 18 luglio è andato in scena lo spettacolo “Note sui Sillabari”, un omaggio a Goffredo Parise e allo scrittore Vitaliano Trevisan, scomparso prematuramente lo scorso gennaio.

Sul palco il trio jazzistico diretto da Marcello Tonolo (pianoforte e arrangiamenti), accompagnato da Domenico Santaniello (contrabbasso, violoncello), Enrico Smiderle (batteria, percussioni) e dalla voce narrante dell’attrice e regista Patricia Zanco, in un melologo di un’ora e mezza dove testo e musiche si fondono in un dialogo perfetto e suggestivo.

Si tratta di un riallestimento dello spettacolo originale “Note sui Sillabari”, nato da un’idea del compositore Stefano Bellon e sviluppato nella forma del melologo con l’intervento della Thelonious Monk Big Band diretta da Marcello Tonolo, con il coinvolgimento dello scrittore, drammaturgo, regista e attore Vitaliano Trevisan, che ha trasformato l’omaggio ai “Sillabari” di Parise in un lavoro del tutto nuovo ed originale, diventandone il regista e la voce recitante, fissando l’ultima definitiva versione del testo nel 2011.

Lo spettacolo si è inserito all’interno della rassegna “Opera estate festival” che, alla sua quarta edizione nel comune di Isola Vicentina, porta in città performance che valorizzano grandi scrittori e artisti del territorio.

Il lavoro di Vitaliano Trevisan, rimasto per anni nel cassetto, ha visto la luce nel 2022 con la pubblicazione di un libro con un Cd allegato (Inschibboleth edizioni), sei mesi dopo la scomparsa del suo autore.

Così quello che era nato come un omaggio a Goffredo Parise diventa oggi anche un tributo ad un altro grande scrittore vicentino e al suo genio.

Per chi se lo fosse perso, il prossimo appuntamento sarà per il 10 agosto presso la Corte di Villa Errera a Mirano (Venezia), biglietti disponibili si vivaticket.com.

Paolo Tedeschi