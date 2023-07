Anziana sola cade in casa e urla. Raggiunta dai poliziotti e portata in salvo una 86enne

E’ stata portata in salvo stanotte grazie ai condomini che hanno lanciato l’allarme e grazie a chi l’ha poi soccorsa in casa una pensionata vicentina di 86 anni, vittima poche ore fa di un incidente domestico. La donna del quartiere cittadino San Bortolo, che vive sola in un appartamento di via Parini a Vicenza, sarebbe inciampata e caduta sul pavimento intorno all’una di notte, urlando disperata per il dolore.

Allarmata dalle grida e impossibilita ad aver accesso all’alloggio da dove provenivano, una vicina di casa ha quindi composto il numero 113, allertando la Polizia di Stato in Questura. In pochi minuti, all’1.10 di giovedì notte, sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti che hanno cercato una via di accesso dopo essere stati attesa da chi aveva responsabilmente chiesto aiuto.

In via Parini è stata inviata subito anche un’ambulanza, che ha dovuto percorrere appena poche centinaia di metri per raggiungere il luogo dell’emergenza dal vicino ospedale San Bortolo. I poliziotti berici hanno agito con tempestività viste le condizioni precarie presunte dell’anziana donna, trovando accesso da una finestra dello stabile lasciata aperta. Una volta dentro, la squadra ha trovato la pensionata riversa sul pavimento della cucina, in stato di semincoscienza, riuscendo a calmarla e rassicurarla in attesa dell’autolettiga del Suem.

Nel frattempo una figlia dell’ottantaseienne è stata avvisata telefonicamente dopo aver recuperato il suo contatto, per poi raggiungerla direttamente in pronto soccorso in seguito al ricovero dell’anziana ferita, spaventata e in stato confusionale temporaneo ma poi fuori pericolo nonostante i traumi da contusione legati alla caduta domestica accidentale.

Si tratta dell’ennesimo intervento a Vicenza, in pochi mesi, con soccorso di persone solo di età avanzata, come sottolinea stamattina la Questura. “Ancora un caso di solitudine in cui una anziana signora, vittima di un incidente domestico notturno, è stata salvata dalla Polizia grazie alla sensibilità ed alla prontezza con cui una vicina di casa ha allertato il 113 – ha evidenziato il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori –. Incidente che avrebbe potuto aver ben più tragiche conseguenze senza il tempestivo intervento degli Agenti della “Volante”. La Polizia di Stato tra le sue funzioni prioritarie effettua un delicato ed importante lavoro di aiuto e soccorso pubblico alle persone, soprattutto quelle più deboli e vulnerabili: un’attività silenziosa e costante al servizio della collettività.”