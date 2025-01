S’incaglia con l’auto nella neve e si fa male ad una gamba. Soccorsi notturni a un 57enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si sospetta una grave frattura ad un arto inferiore per l’uomo soccorso nella notte tra mercoledì e giovedì in mezzo alla neve a Busa Novegno. Si tratta di un vicentino, 57enne di Santorso, che probabilmente si è procurato l’infortunio nel tentativo di disincagliare la propria auto.

Impossibilitato a muoversi, e a rischio di trascorrere una nottata “sottozero”, ha chiesto aiuto telefonico al 118. L’operatore di turno ha attivato la procedura di emergenza che ha coinvolto la squadra di Soccorso Alpino allestita tra i volontari che hanno risposto alla chiamata e un team di elisoccorso dall’ospedale di Trento.

Nel contempo è stata fatta partire anche un’autoambulanza dall’ospedale di Santorso che, una volta unitasi alla jeep del Cnsas con i quattro esperti di recupero persone in montagna. Tutti si sono diretti nei pressi della malga locale, attraversando la strada asfaltata fin quasi quella sterrata che portava al luogo dove c’era l’infortunato, quando il “fronte vicentino” del Suem 118 è stato autorizzato “a fare marcia indietro” visto che l’equipaggio dell’elicottero trentino era in procinto di raggiungere e raccogliere il 57enne in difficoltà.

Il quartetto del Soccorso Alpino è comunque arrivato a destinazione, supportando l’équipe medica intervenuta per le prime cure al vicentino, del quale si ignorano i motivi della sua presenza in quota e di notte. Dopo una prima valutazione sull’entità del trauma alla gamba si è deciso il ricovero in eliambulanza all’ospedale di Trento. I soccorritori hanno aiutato l’equipaggio a caricare la barella nell’elicottero, poi decollato, per poi fare rientro nelle rispettive abitazioni intorno alle 4 del mattino.