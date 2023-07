Sorrisi e colori all’Anffas: la Carta Etica ‘regala’ il ‘Portico del Tempo Lieto’

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è anche l’Anffas di Schio tra i destinatari di un importante contributo arrivato grazie all’iniziativa messa in campo da Unicredit: un modo diverso per sostenere una buona causa che ha consentito, proprio in vista della stagione calda, di regalare agli ospiti della struttura nata grazie all’impegno delle famiglie del comprensorio nel lontano 1974, la valorizzazione di un colorato spazio esterno polifunzionale.

La donazione effettuata dalla banca, attinge ai fondi raccolti della stessa per iniziative e progetti di solidarietà sul territorio tramite la carta di credito “UniCreditCard Classic Etica”, che accantona il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, senza aggravi per questi ultimi. Tramite i fondi della “Carta Etica”, UniCredit negli ultimi 10 anni, è riuscita a sostenere oltre 180 progetti di Onlus e Associazioni benefiche sparse in tutto il territorio del Nord Est, erogando contributi per un totale 4 milioni di euro.

“Nel nostro specifico il Progetto sostenuto, chiamato “Il Portico del Tempo Lieto” – spiegano i referenti dell’organizzazione che conta, oltre al centro di Schio, anche quelli di Torrebelvicino e di Velo D’Astico – ha permesso l’allestimento e l’arredo del portico del nostro Centro Diurno 1 di Schio, struttura che accoglie trenta persone con disabilità, gestito dalla Fondazione Anffas di Schio.

L’allestimento e gli arredi consentono finalmente l’adeguato utilizzo dello spazio coperto del portico e danno la possibilità di momenti di attività, incontro e socialità per le persone con disabilità, gli amici volontari e i familiari. Una opportunità importante, per favorire i momenti di condivisione e di incontro utili alla maggior conoscenza e all’inclusione delle persone con disabilità nel contesto sociale”.

Un simpatico momento di convivialità, ha così inaugurato in questi giorni la terrazza coperta accolta con grande entusiasmo dai ragazzi e dai loro sorrisi, come sempre la ricompensa più bella.