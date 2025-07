Sono scledensi anche quest’anno i campioni italiani di F1 in Schools: vincitori ricevuti in Comune

Riconoscimenti anche in municipio per gli studenti dell’Itis De Pretto e dell’Its Meccatronico Veneto dopo le vittorie (per due anni consecutivi) nel progetto nazionale “F1 in School”.

La sindaca Cristina Marigo e la vicesindaca Barbara Corzato hanno consegnato ieri a Palazzo Garbin, infatti, alcune pergamene di riconoscimento ai rappresentanti delle associazioni di categoria, all’Itis De Pretto, all’Its Meccatronico Veneto, ai docenti agli sponsor e agli studenti che hanno reso possibile il successo dei team Rabbits e Proioxis, vincitori dei Campionati Nazionali F1 in Schools rispettivamente nel 2024 e 2025.

Ad accogliere i protagonisti c’erano anche gli assessori Alessandro Maculan e Milva Scortegagna, nonchè i consiglieri Luigi Giordan e Sergio Secondin: un momento di gratitudine per la Città di Schio, che ha voluto rendere omaggio con tre pergamene ufficiali a tutti coloro che hanno contribuito al trionfo dei due team scolastici “nel progetto educativo internazionale F1 in Schools.

“In un momento storico in cui spesso si parla delle difficoltà dei giovani – commenta la vicesindaca Barbara Corzato – voi siete la prova concreta di come un’intera comunità possa fare rete per costruire opportunità, stimolare il talento e favorire lo sviluppo delle competenze tecniche e relazionali delle nuove generazioni”. Parole che testimoniano il valore educativo e sociale del progetto F1 in Schools, capace di unire formazione tecnica, lavoro di squadra e visione del futuro.

“Passione e motivazione rendono ogni percorso formativo speciale — prosegue Corzato, rivolgendosi al team Rabbits — e ci auguriamo che questo successo sia solo il primo di una lunga serie. Ai ragazzi e alle ragazze del team Proioxis va invece il merito di aver saputo rappresentare l’intera città di Schio, che si riconosce nei valori dell’innovazione, della formazione tecnica di qualità e della capacità dei giovani di pensare in grande”.

