Tombino lanciato contro la vetrata del tabacchino. Identificato l’autore

E’ stato identificato e sarà processato nei prossimi mesi il giovane balordo che prima dell’alba di domenica, intorno alle 5.40 del mattino e quindi con il buio intorno, ha tentato l’assalto a un negozio di tabaccheria a Schio. Con modalità quantomeno originali, se così si possono definire, riuscendo a divellere un tombino dall’asfalto per lanciarlo poi contro la vetrata dell’esercizio pubblico.

Provocando così, come è facile immaginare, un forte rumore che ha svegliato i residenti del posto, lesti a chiedere l’intervento di una pattuglia sul posto. Tentativo di furto sventato ma nessuna traccia dell’artefice del raid notturno, che ha provocato danni visibili alla vetrina esterna, il cui ammontare è in via di quantificazione.

Il mattino seguente, una volta raccolta la denuncia da parte del proprietario dell’attività commerciale, sono state avviate le indagini con l’acquisizione di più filmati di sorveglianza e testimonianze varie, consentendo di “raccogliere incontrovertibili elementi di reità a carico di un cittadino rumeno 24enne, anagraficamente residente a Schio ma di senza fissa dimora”, come recita la nota diffusa alla stampa dal comando di compagnia. Il responsabile del tentato furto è stato denunciato in stato di libertà, quindi a piede libero, alla Procura della Repubblica di Vicenza in attesa