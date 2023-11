Lancia Y si schianta sul tronco del viale alberato ai “Cappuccini”. Grave una donna

Allarme con richiesta di soccorsi rapidi stamattina nel quartiere dei “Cappuccini” a Thiene, nelle vicinanze del Santuario in via Santa Maria dell’Olmo, dopo che una Lancia Y è andata a schiantarsi frontalmente contro il tronco spesso di un platano a bordo strada. Sul posto la squadra d’emergenza del Suem e pattuglia del consorzio di polizia locale dalle 8.20 circa.

Ad avere la peggio è stata la conducente dell’automobile. Si tratterebbe di una pensionata thienese di 70 anni di età, rimasta gravemente ferita per le lesioni riportate all’impatto dopo la fuoriuscita di strada, all’altezza dell’intersezione con via Manzoni, mentre viaggiava in direzione ovest verso Marano Vicentino.

Non si conoscono per il momento le cause della manovra inusuale che ha portato la Lancia Y a schiantarsi su uno degli alberi del viale, in altre parole se la donna al volante abbia deviato per evitare un ostacolo improvviso o se alla base dell’incidente possa esserci una distrazione o un malessere alla guida. La pensionata è stata stabilizzata sul posto, sarebbe sempre rimasta cosciente, prima di venire trasportata in ospedale a Santorso per le cure del caso e per accertamenti diagnostici. Non verserebbe in pericolo di vita ma la prognosi rimane sotto riserbo.