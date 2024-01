Esempio dell’anno: all’angelo del fango il premio per il suo coraggio

Non hanno avuto dubbi i referenti della neonata Associazione Culturale “Noi… Oltre”, attiva a Torrebelvicino da ormai un anno e da poco rappresentata dall’avvocato Riccardo Cianflone nell’assegnargli il premio come “esempio dell’anno”. E lui, Marco Santacatterina, l’ha accolto con lo stesso sorriso gioioso, l’incredulità e quel fare umile che nel maggio dell’anno scorso lo avevano portato, suo malgrado, alla ribalta delle cronache nazionali.

A lui che, frastornato per quell’improvvisa notorietà che lo aveva condotto perfino davanti alle telecamere di RaiUno, quasi si era pentito di aver parlato del licenziamento da fattorino di una pizzeria d’asporto, dopo che aveva chiesto un permesso per andare a spalare il fango tra gli alluvionati dell’Emilia. E là, a fare quello che il cuore gli aveva suggerito senza troppo pensarci, Marco ci è tornato più volte, confessando che la gratitudine della gente che neanche sapeva chi fosse lo aveva già ripagato a sufficienza.

Un esempio appunto: un giovane studente come tanti, ma con il raro dono di non sapersi voltare dall’altra parte. Non quando qualcuno si trova in difficoltà: “Potremmo aver bisogno anche noi un giorno – aveva spiegato all’epoca il 24enne che abita a Marano Vicentino – e mi piace pensare che ci sarà sempre qualcuno che mollerà tutto per correre in nostro soccorso senza troppe esitazioni”.