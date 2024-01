Al palazzetto non arriva l’ambulanza: squadra di basket rischia di perdere la gara a tavolino

“La società aveva preso gli accordi tramite Pec per la disponibilità dell’ambulanza al palazzetto ancora lo scorso settembre – ha scritto in una nota la società di basket vicentina – prima dell’inizio del campionato, per assicurarsi la obbligatoria presenza alle partite del personale sanitario. Il quale di norma, avendo il calendario degli impegni, deve giungere al palazzetto almeno mezz’ora prima dell’inizio delle gare interne. Alle 17.20 di oggi però, dei soccorritori ancora non si avevano notizie, innescando di conseguenza una serie di telefonate da parte dello staff dirigenziale verso la Croce Bianca, risultate però infruttuose”.

“Alla società – prosegue la nota – non sono stati resi noti i motivi del mancato arrivo del mezzo di soccorso al palazzetto, costringendo così VelcoFin Interlocks ad una sconfitta che nulla ha a che fare col merito o demerito sportivo di squadra e società. A nulla è valso l’estremo tentativo, stavolta riuscito, di contattare la Croce Blu, che nonostante la disponibilità d’emergenza data per la partita non sarebbe comunque potuta arrivare prima delle 18.15 al Palasport di via Goldoni, costringendo gli arbitri a ratificare la mancata disputa dell’incontro e la sconfitta a tavolino per la squadra di casa”.

“Un danno di immagine e sportivo grande e imperdonabile – conclude il comunicato di Velcofin Interlocks Vicenza – per una società dalla lunga tradizione come quella biancorossa (partecipante ad un campionato nazionale) e per la città stessa. Restano solo il rammarico e l’amarezza, per dirigenza e squadra, di non aver potuto sfidare la capolista per cause estranee alle motivazioni sportive. Con l’auspicio che possa rimanere un fatto unico nella storia della società e con grandi scuse ad appassionate e appassionati arrivati al palazzetto o collegati su YouTube per assistere alla partita, VelcoFin Interlocks Vicenza dà a tutti appuntamento a domenica prossima per la sfida contro Udine nella prima giornata del girone di ritorno”.

Nessun feedback, al momento da parte dell’associazione di volontariato della Croce Bianca.