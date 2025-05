Il trattore si ribalta dopo il cedimento del terreno. Fratture per il conducente

Intervento urgente dei vigili del fuoco tra le colline di Torrebelvicino, su chiamata al 118 giunta alle 17.15 di lunedì, per soccorrere il conducente di un trattore ribaltatosi su un pendio. Il terreno avrebbe ceduto sotto il pezzo del mezzo agricolo, dopo aver assorbito la pioggia battente della giornata.

Sul posto si sono precipitati gli operatori del distaccamento Altovicentino di Schio, per affrontare il problema e prestare supporto nei soccorsi al ferito. Si tratta di un uomo, residente nel paese, il quale avrebbe riportato contusioni e una probabile frattura ad un arto,

La notizia sarà aggiornata nelle prossime ore

