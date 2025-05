Staffetta rosa in Confindustria Vicenza. Una donna “d’acciaio” alla guida: Barbara Beltrame

Secondo mandato consecutivo al femminile, ma con vertice in avvicendamento in vista del quinquennio 2025-2029 di Confindustria Vicenza. Il Consiglio Generale ha deliberato nelle scorse ora, all’unanimità, Barbara Beltrame Giacomello Presidente degli industriali vicentini. Succederà all’imprenditrice veneta Laura Dalla Vecchia, dunque in uscita dalla “cabina di comando”.

L’amministratrice dell’azienda Polidoro Spa di Schio esce di scena dopo cinque anni proficui come figura di spicco del mondo imprenditoriale locale. Ottenuta l’investitura ufficiale della futura guida dell’associazione di categoria provinciale, il passaggio conclusivo avverrà a giugno con la nomina vera e propria da parte dell’assemblea.

Contestualmente, si dovrà attendere fino a quella data per la presentazione ufficiale della sua squadra di presidenza. Laura Dalla Vecchia ha espresso soddisfazione per il processo di designazione, ringraziando la Commissione composta dai past president Luciano Vescovi, Giuseppe Zigliotto e Roberto Zuccato, predecessori più recenti al timone di Confindustria Vicenza, per aver garantito un confronto “aperto e trasparente” con le imprese associate. Ha poi rivolto le sue congratulazioni a Barbara Beltrame Giacomello, ricordando la loro comune esperienza come vicepresidenti durante la presidenza Vescovi.

“Sono davvero felice e orgogliosa del voto dei colleghi e delle colleghe del Consiglio Generale”, ha commentato Barbara Beltrame Giacomello, sottolineando la “forte responsabilità” di portare in assemblea la fiducia accordatale e i valori del suo programma. Ha inoltre espresso la sua consapevolezza che “le sfide di questa nostra contemporaneità si vincono insieme” e ha dichiarato la prontezza di Confindustria Vicenza ad affrontarle, ringraziando anche Laura Dalla Vecchia e la sua squadra per il “prezioso lascito”.

Barbara Beltrame Giacomello è attualmente Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione di Afv Acciaierie Beltrame Spa. Nel suo percorso in Confindustria Vicenza, ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega all’Education e Università dal 2016 al 2020, per poi assumere a livello nazionale il ruolo di Vicepresidente di Confindustria con delega all’Internazionalizzazione dal 2020 al 2024.

Il suo impegno nel tessuto economico e formativo del territorio è inoltre testimoniato dalla partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli University, al CdA di Fondazione Cuoa e della Fondazione Studi Universitari di Vicenza.