Il malore in bicicletta è letale. Morto tra le colline di Quargnenta un 50enne vicentino

Si trovava in compagnia di un amico per una pedalata tra le strade di collina sopra il paese di Brogliano il ciclista di circa 50 anni di età che ha perso la vita nel pomeriggio di oggi nei pressi di Quargnenta, piccola frazione del Comune dell’Ovest Vicentino.

E’ stato proprio l’amico chiedere aiuto al 118., una volta accortosi che il compagno di uscita non si sentiva bene durante una sosta per riposarsi, all’altezza di un incrocio dopo un tratto di salita non impegnativa su via Carlassara. Erano circa le 17. La persona deceduta è un cittadino valdagnese.

Nel giro di pochi secondi la situazione è precipitata, con il ciclista amatore a perdere i sensi, colpito da un arresto cardiaco irreversibile, probabile conseguenza di un infarto. I tentativi di rianimazione della squadra di soccorso del Suem sono stati prolungati, ma per l’uomo non c’è stato verso di far riprendere il battito cardiaco e tentate quindi una corsa verso il più vicino ospedale. Sul posto si sono dirette due pattuglie di polizia locale, con gli agenti a prestare supporto alle operazioni.

Riguardo all’identità dello sfortunato ciclista vittima del malore che gli ha reciso la vita in maniera così improvvisa e inaspettata, sarà comunicata nelle prossime ore, dopo che le autorità preposte avranno informato i famigliari della disgrazia.

La notizia è in aggiornamento

