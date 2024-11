Travolto dalla pianta appena tagliata, muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Il ferimento durante il taglio della legna, l’arrivo dei sanitari a soccorrere quello che inizialmente sembrava un ferimento grave ma non letale e infine la notizia del decesso, arrivata violenta e inattesa tra gli abitanti della comunità di Enna, nel comune di Torrebelvicino, dove l’uomo, sulla settantina, era particolarmente conosciuto.

Una tragica notizia che nella mattinata di oggi, domenica 24 novembre, ha rapidamente fatto il giro del paese. Secondo quanto ricostruito, il pensionato era intento al taglio di un albero finito però per abbattersi proprio su di lui. A soccorrerlo, dapprima i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Schio, chiamati per liberarlo dal pesante tronco: con loro gli operatori del Suem 118, che dopo aver stabilizzato l’uomo – peraltro rimasto sempre cosciente – lo hanno celermente trasferito all’ospedale di Santorso. Impossibile, al momento, sapere se siano state delle lesioni interne, ma di fatto, una volta giunto al nosocomio dell’alto vicentino, il quadro clinico dell’uomo è drasticamente precipitato sino al decesso. Un decorso inaspettato, almeno per chi vedendolo comunque vigile nonostante l’accaduto e conoscendone la tempra, ipotizzava che dopo una congrua convalescenza, avrebbe potuto far ritorno ai suoi affetti in contrada Corà, raggiunta invece dal triste annuncio.