Tre giorni di festa per celebrare il patrono San Pietro: inizio in musica, finale con show pirotecnico

Una festa popolare che annualmente prende vita dal cuore della parrocchia di San Pietro e che coinvolge tutta la città di Schio e i suoi cittadini. Mancano ormai solo pochi giorni alle consuete celebrazioni, “sacre e profane”, dedicate al Santo patrono e alla comunità che da venerdì 27 a domenica 29 giugno apre i propri spazi pubblici ad una serie di eventi.

Un weekend intenso e variegato, offerto a tutte le fasce d’età, tra musica dal vivo, mostre d’arte, laboratori, momenti di spiritualità, cinema sotto le stelle e buon cibo, distribuiti in più luoghi simbolici di Schio: Piazza Rossi, il Parco e Palazzo Boschetti, il Duomo, il Convento dei Cappuccini, la frazione di Poleo e altri spazi culturali.

Una programmazione curata dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo in collaborazione con il Comune di Schio, le associazioni locali e i gruppi artistici e culturali del territorio. Con il favore del meteo, stando alle previsioni, e ricordando che gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo, grazie agli spazi coperti disponibili. “Il programma della Festa di San Pietro 2025 – sottolinea l’assessore alla Cultura, Marco Gianesini – è il risultato di una articolata collaborazione tra tante realtà associative, culturali e artistiche della nostra città. Un lavoro di squadra che arricchisce l’offerta di eventi e rende la festa un’occasione di incontro, condivisione e partecipazione per tutta la comunità”.

Venerdì 27 giugno: concerti, cinema e cena sotto le stelle

Si parte nel tardo pomeriggio con il San Piero Music Fest in Piazza Rossi, con chioschi e aperitivi musicali curati da “Cuore di Schio”. Dalle ore 21.30, open set con DJ Mark One, Andrea Glamn e lo show di DJ Matrix. Nel Parco di Palazzo Boschetti, alle ore 19 , torna la popolare Cena sotto le stelle, accompagnata dal concerto folk del gruppo Folk O’Can, truccabimbi e giochi in libertà per bambini. Alle ore 21, presso il Palazzo Toaldi Capra (in caso pioggia in sala Calendoli), va in scena il concerto e narrazione “Ed io avrò cura di te”. Franco Battiato. Lo stupore e il silenzio, a cura del Luca Pegoraro Quintet.

Sabato 28 giugno: cultura, laboratori e ritmi dal vivo

La giornata di sabato si apre con l’inaugurazione della 47ª Collettiva di Pittura Sareo alle ore 11 in Via Pasubio, a cura del Gruppo Artisti Scledensi. L’esposizione sarà visitabile anche domenica. Alla stessa ora al Palazzo Toladi Capra sarà anche inaugurata la mostra di pittura ”Armonie” di Giannino Scorzato, vincitore Sareo 2024. Nel pomeriggio, alle ore 17, presso il Parco di Palazzo Boschetti, si terrà un laboratorio di pittura con albi illustrati per bambini dai 5 agli 8 anni, curato da Marta Pretto e Tania Reato. Seguiranno truccabimbi, giochi, e dalle 19.00 la seconda Cena sotto le stelle con le atmosfere jazz di “Jazz for Peace” e DJ set di Alessio Berto. Alle 17.30 nel prato dell’azienda agricola In Costa del Sole, a Poleo, fa tappa il festival Fuoribosco: suoni che profumano di lavanda, esperienza sonora immersiva e degustazione (evento organizzato da Valle dei Draghi in collaborazione con Giuseppe Dal Bianco). Alle 18 in piazza Rossi torna il San Piero Music Fest con chioschi e aperitivi musicali curati da Cuore di Schio (ore 19.30 pic nic San Piero; ore 21.00 “Gli omogenei”; ore 23.00 Dj set Matteo Urbani). Sempre sabato, alle ore 20.30, la Chiesa di Sant’Antonio ospita il Concerto “Dalle tenebre alla luce”, con l’Accademia Vocale di Genova. Alle 21.30, al Palazzo Toaldi Capra si proietta il documentario “Mar del Molada” di Marco Segato (Cinema Estate), un intenso racconto tra natura e memoria.

Domenica 29 giugno: la giornata del Patrono

Il clou delle celebrazioni si concentra nella giornata di domenicao, dedicata interamente a San Pietro. Alle ore 8, il Pronao del Duomo ospita il concerto “Svejeve San Piero ne ciama”, con il Quintetto di corni Wesendonck, promosso dal Centro di Cultura “Card. Dalla Costa”. Alla stessa ora prende il via il Rally dei careti Poleo organizzato da ASD Brigata Veneta 911. Alle ore 11, nel Duomo, la Santa Messa solenne sarà presieduta dal Vescovo Mons. Adriano Tessarollo, con ringraziamento a coloro che hanno sostenuto i lavori di restauro dell’edificio. Il pomeriggio prosegue nel Parco di Palazzo Boschetti con il pranzo all’ombra del tiglio a base di cucina multietnica. Alle ore 19, nuova cena sotto le stelle, con animazione musicale firmata Kiosko Music, truccabimbi e giochi per bambini. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19. il Convento Cappuccini ospita il Parco Aperto mentre alle 17 in piazza Rossi si terrà l’Aperi-Piero Schioschi Cuori di Schio (17.30 musica e balli con Silicon Kate; ore 20.45 Area80; ore 22.30 M. Bicego e A. Bottene – The Voice Senior). Alle ore 20.30 è in programma il concerto complesso strumentale in Fabbrica alta, in caso pioggia sala Calendoli. La giornata si concluderà con il suggestivo spettacolo pirotecnico delle ore 23, visibile dal centro città e dal parco: (anticipato a sabato 28 giugno nel caso sia previsto maltempo domenica).

“Anno dopo anno – aggiunge il vicesindaco, Barbara Corzato – il calendario degli eventi legati al nostro Santo Patrono si fa sempre più ricco e articolato. È una testimonianza del forte legame tra la Città e le sue tradizioni, ma anche della capacità di rinnovarsi e proporre contenuti nuovi, di interesse per il pubblico e possibilmente sostenibili. In quest’ottica, lo spettacolo pirotecnico sarà ridotto a 15 minuti e realizzato con effetti a basso impatto acustico, per limitare al massimo le emissioni sonore senza rinunciare alla componente visiva e suggestiva dell’evento conclusivo”.

