“Asiago Fiocchi di Luce”: nel cielo i valori dello sport, fra musica, fuochi ed acrobazie

Nell’anno delle Olimpiadi Invernali italiane, non poteva che essere dedicata ai valori dello sport la XIX edizione dello spettacolo “Asiago Fiocchi di Luce”, in programma fra piazza Carli e l’aeroporto Amedeo Sartori, nei giorni 13, 14 e 15 febbraio. “In vetta con le stelle”, questo il titolo, racconterà attraverso fuochi d’artificio, musica ed acrobazie, la forza del sogno e dei desideri che, con tanta fatica, possono diventare realtà. Sullo sfondo lo scenario dell’Altopiano, in questi giorni imbiancato dalla neve. Un weekend lungo,

che si incrocia anche con la Festa degli Innamorati e il Carnevale, da sempre volano per il turismo locale, e che nel 2025 ha raccolto quasi 40 mila persone.

Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin: “Asiago Fiocchi di Luce trasforma l’Altopiano in un palcoscenico unico, dove la maestosità della natura incontra l’arte e la magia del fuoco. Celebrare i valori dello sport in un contesto così suggestivo è il nostro modo per accogliere l’anno olimpico e gli atleti di tutto il mondo, regalando un’esperienza che unisce emozione, cultura e amore per le nostre montagne.”

Il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern: “Asiago Fiocchi di Luce rappresenta una manifestazione entrata nella storia e nella tradizione di Asiago e dell’intero altopiano. Un evento che l’Amministrazione comunale di Asiago valorizza sempre di più ad ogni sua edizione e che si inserisce in una strategia più ampia di destagionalizzazione dell’offerta turistica, capace di coniugare qualità, identità e attrattività. Attraverso un programma che unisce luce, atmosfera e partecipazione, Asiago si conferma una località viva, in grado di offrire esperienze significative sia ai residenti sia ai visitatori”.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 21.30, lo spettacolo d’apertura in piazza Carli “Dove nascono le stelle”. Un viaggio sospeso fra il sogno di diventare campioni e la determinazione e il sacrificio necessari per diventarlo: un percorso di musica, poesia, effetti di luce e danza aerea, grazie all’esclusiva partecipazione della Compagnia ResExtensa di Bari, diretta da Elisa Barucchieri, per la prima volta sui cieli di Asiago con due coreografie inedite.

Sabato 14 febbraio, alle 18.30 con “Inseguendo una stella”, e domenica 15 febbraio, alla stessa ora con “Una vetta di luce”, gli spettacoli andranno in scena nel grande pianoro dell’aeroporto Romeo Sartori, immersi nella natura dell’Altopiano. Il primo show sarà giocato sullo sport come metafora di vita; il secondo sarà dedicato ai campioni di ogni giorno, a chi arriva in cima, a qualsiasi traguardo. Entrambe le serate saranno un tripudio di giochi di luce, spettacolo e poesia, nello scenario notturno della natura, al ritmo di una colonna sonora unica e coinvolgente. Lo spettacolo è firmato da Parente Fireworks.

Si rinnova anche per questa edizione il concorso fotografico “Metti a fuoco”, aperto a tutti, dedicato a immortalare i momenti più suggestivi. I migliori scatti saranno premiati con la pubblicazione sul sito web di Asiago Turismo. Le fotografie possono essere consegnate all’Ufficio Turismo oppure inviate via email all’indirizzo asiagoturismo@comune.asiago.vi.it entro le ore 9 del 18 febbraio. Le immagini non dovranno essere pubblicate prima della premiazione, in programma sabato 28 febbraio alle 10.30 presso la Sala Consiliare del Municipio di Asiago. Il regolamento completo è disponibile al seguente link.

In caso di neve gli eventi si terranno egualmente. Solo in caso di forte maltempo, nebbia oppure vento, la manifestazione verrà annullata. Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni consultare la pagina Facebook Asiago Fiocchi di luce e il sito di Asiago Turismo. Le informazioni sono disponibili anche telefonando al numero 0424 462221 dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica.

