Ulss7. Nuova psicologa al consultorio familiare e al servizio adozioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La direzione dell’Ulss 7 Pedemontana rafforza la dotazione di psicologi del Consultorio Familiare di Schio e annuncia l’assunzione di Ileana Marghella, dottoressa con incarico di 38 ore settimanali completamente dedicato all’attività ambulatoriale presso il De Lellis.

Proveniente dall’azienda sanitaria Berica, Ileana Marghella si è laureata in psicologia all’Università degli Studi di Padova, dove successivamente ha conseguito con il massimo dei voti la laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica e quindi un master universitario di secondo livello in Psicopatologie dello Sviluppo.

La psicologa affiancherà altre due colleghe in servizio a Schio, Debora Tripodi, che è anche responsabile del Consultorio Familiare, e Giada Lunardi, portando il proprio contributo professionale in tutti gli ambiti che tipicamente in un Consultorio Familiare prevedono il coinvolgimento di uno psicologo, come ad esempio l’assistenza con mandato del tribunale nei casi di separazioni conflittuali, il sostengo psicologico ai singoli e alla coppia o ancora il supporto psicologico per la depressione post parto. Inoltre Ileana Marghella fornirà la propria assistenza anche al Servizio Adozioni, per la valutazione delle coppie richiedenti.

“L’arrivo della dottoressa Marghella dimostra la serietà dell’impegno che avevamo assunto come direzione con i sindaci del territorio e con la popolazione – commenta il Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza –. I consultori familiari rappresentano un pilastro dei servizi territoriali e la nostra attenzione al tema rimane costante, tanto è vero che a breve confidiamo di poter annunciare una buona notizia anche su altri fronti”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.