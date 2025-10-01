Il Consorzio di Polizia Locale NeVi assume cinque nuovi agenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino da oggi può contare su cinque nuovi agenti assunti a tempo determinato, che andranno a rafforzare le attività di controllo e presidio sul territorio.

In particolare, tre agenti saranno destinati all’ambito di Sandrigo, mentre due resteranno in servizio a Thiene. Una distribuzione che risponde all’esigenza di garantire una maggiore visibilità e un presidio costante delle aree di competenza.

“Siamo soddisfatti di poter contare su un incremento del nostro organico, che purtroppo rimane ancora insufficiente rispetto alle esigenze crescenti della comunità – ha dichiarato il comandante Filippo Colombara – Queste nuove unità ci permetteranno tuttavia di garantire un potenziamento dei servizi di vigilanza e prevenzione, soprattutto in vista dell’approssimarsi del periodo autunnale, in cui si registra spesso un aumento di episodi di furti, e delle festività natalizie, momento particolarmente delicato per la sicurezza pubblica. La presenza costante sul territorio è fondamentale: garantire visibilità e presidio significa rafforzare la fiducia dei cittadini e prevenire i fenomeni di illegalità”.

Le recenti attività del Consorzio, in particolare quelle legate al contrasto agli stupefacenti e alla sicurezza stradale, con interventi su documenti contraffatti, dimostrano l’impegno e la professionalità degli agenti, che quotidianamente operano a tutela della comunità. Con questo inserimento, il consorzio conferma la volontà di proseguire sulla strada della prevenzione, della sicurezza e della vicinanza ai cittadini.

“L’ingresso in servizio di questi cinque nuovi agenti rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che il Consorzio Ne.Vi. riserva alla sicurezza del territorio e alla tutela dei cittadini – ha sottolineato Gianantonio Michelusi, sindaco di Thiene e presidente del c.d.a. del consorzio NeVi – Siamo consapevoli delle difficoltà che derivano da un organico ancora limitato rispetto alle crescenti necessità, ma riteniamo importante ogni passo che ci permette di rafforzare la presenza sul territorio e di rendere più tempestivo ed efficace l’intervento degli agenti. Il consorzio continuerà a lavorare con impegno e responsabilità per garantire sicurezza, prevenzione e vicinanza ai cittadini, con la convinzione che una presenza attenta e costante sul territorio sia il presupposto indispensabile per costruire fiducia e legalità”.

