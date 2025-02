Un libro – e un concerto gospel – dedicato a Michele a 10 anni dalla “nuova vita” in cielo

Musica e parole, voci e ricordi, tutti dedicati a Michele Dal Bianco, ragazzo di Zanè del quale ricorre proprio in questi giorni il decimo anniversario dalla morte. O, come spesso raccontano i genitori Mariarosa e Giuseppe quando sono chiamati a ricordare quei difficili giorni del 2015, di una nuova nascita. Un evento speciale si avvicina, dedicato a lui, con l’ospitalità del Teatro Astra di Schio nella data di domenica 16 febbraio 2025: sono ormai agli sgoccioli i preparativi per l’accoppiata che vede un concerto di musica gospel e la presentazione di un libro che raccoglie 54 testimonianze legate e regalate a Michele.

Da un’idea della madre, scaturita prima della scorsa estate, a cui tante mani, menti e cuori hanno subito detto sì, regalando pensieri e aneddoti preziosi ora preservati attraverso le pagine di un volume il cui titolo sarà svelato proprio in occasione della festa. Una raccolta di generosità sarà finalizzata a un progetto legato ad Ail, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che sarà illustrato al pubblico dalla dottoressa Elisabetta Viscardi, oncoematologa di Padova che ha seguito il giovane vicentino nella malattia. Una festa, sì, non tanto una “commemorazione”, come l’adolescente cresciuto a Zanè avrebbe voluto intorno a sé. Chi lo sa, magari osservando sorridere, cantare e divertirsi dall’alto chi gli ha voluto e gli vuole bene, da un altro “palco”, quello della nuova vita.

Ci sarà certo modo e spazio per ricordarlo, a 10 anni dall’epilogo triste che ne ha concluso il percorso terreno anzitempo, insieme al divertimento assicurato che l’iniziativa abbina come in altre occasioni a un fine benefico. Un arrivederci prematuro, quello dato allo studente di soli 16 anni, dovuto a un grave male oncologico. Una patologia affrontata con la maturità di un uomo pur nel corpo di poco più di bambino: con un mix di maturità, tenacia e forza d’animo sorrette dalla fede che lo ha accompagnato sempre nel doloroso percorso. Sono aspetti che rimangono fissi e vividi nella memoria di chi ha conosciuto Michele Dal Bianco e la sua storia personale. E che, probabilmente, amici di ogni età, familiari e poi ancora sacerdoti e medici che lo hanno avuto in cura sapranno descrivere nelle pagine del libro (edizioni Effatà) da sfogliare tra qualche giorno appena, per chi vorrà.

Domenica 16 febbraio sul palco dell’Astra con la conduzione di Wendy Muraro ci sarà allora la musica a forte spinta spirituale della “New Generation Gospel Crew”, sorta nel 2009 a Dueville, a partire dalle 17. Si tratta di un evento a ingresso gratuito e ad offerta libera previa prenotazione posti (mail ricordandomichele@gmail.com o al numero 351.3992598). A collaborare per la manifestazione la Parrocchia dell’Immacolata di Zanè, Comune di Schio e Ail Padova, a cui saranno devolute le offerte raccolte nel corso del concerto.