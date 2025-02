Previsioni 4-6 febbraio, tempo soleggiato con temperature in aumento sui rilievi

Situazione generale

Un promontorio di alta pressione dall’Atlantico “entra” sull’Europa centrale e buona parte della penisola italiana. Ci attende quindi qualche giornata stabile di sole con temperature in aumento sui rilievi, mentre in pianura grazie all’inversione termica saranno diffuse le gelate e anche qualche banco di nebbia mattutino.

Martedì 4 febbraio

Il cielo permarrà sereno su tutta la provincia. Nella prima mattinata previste estese brinate in pianura e anche qualche banco di nebbia sulle zone più meridionali. Le temperature massime risultano gradevoli, fino a 11/12 gradi.

Mercoledì 5 febbraio

Altra giornata di bel tempo atteso. Soleggiato su gran parte della mattina, tranne sul basso Vicentino dove nel corso delle prime ore mattiniere insisteranno nebbie e dense foschie. Zero termico in aumento in quota fino a 2.800 metri di quota mentre gli estremi termici in pianura generalmente compresi tra -1 e +12 gradi.

Giovedì 6 febbraio

Continua la fase di bel tempo sul nostro territorio, tuttavia nel corso della giornata dai quadranti orientali inizierà ad affluire aria più fredda che farà scendere sensibilmente le temperature, soprattutto sui monti. Qualche nuvola si addosserà sul crinale prealpino in serata.

Tendenza nel lungo termine

Venerdì aumenterà la copertura nuvolosa su tutto il Vicentino. Tra sabato e domenica una perturbazione che si concentrerà al nord ovest andrà a lambire il territorio della provincia con possibili deboli precipitazioni, nevose oltre gli 800/1.000 metri.