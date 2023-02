Auto esce di strada, abbatte la palizzata e vola per 10 metri nel Leogra. Un ferito

Viaggiava da solo in automobile stamattina alle 6.45 ed è riuscito in autonomia ad uscirne e dare l’allarme il conducente uscito di strada in località Ponte Croce a Valli del Pasubio. Dopo un volo di una decina di metri concluso sul greto del torrente Leogra abbattendo le assi di legno di una palizzata che delimita una piazzola di sosta.

L’uomo era riuscito a tirarsi fuori dall’abitacolo della sua vettura, ricaduta per sua fortuna sulle ruote, risalire la sponda e infine chiedere aiuto. Sul posto sono giunti poi i vigili del fuoco di Schio e un’ambulanza inviata dall’ospedale di Santorso.

Per l’automobilista si è reso necessario il ricovero in ospedale “Alto Vicentino” a Santorso, dopo le prime medicazioni in via Ponte Croce. Tanta gente si è riversata in strada dalle 7 del mattino per chi per osservare da vicino chi per offrire aiuto. I pompieri scledensi, dopo essersi accertati che il ferito fosse nella “mani” dei sanitari del Suem, hanno iniziato la non agevole fase di recupero del veicolo danneggiato alla scocca e sulla parte frontale.