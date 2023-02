Schianto frontale sulla strada Postumia: due ricoverati, “musi” distrutti delle due auto

Doppia ambulanza prima dell’alba di oggi sullo scenario di un incidente stradale sulla “Postumia”, all’altezza dell’incrocio con lo svincolo che porta al centro urbano di Bolzano Vicentino. A venire soccorsi sono stati gli occupanti dei due autoveicoli convolti nella collisione avvenuta poco dopo le 5 e mezza del mattino, ancora con l’oscurità.

Violentissimo l’urto ad impatto frontale tra le due automobili, tanto sa sbalzarle all’indietro per alcuni metri, disintegrando cofano e rispettivi vani motore. Immediatamente è scattato l’allarme al 118 con richiesta di soccorsi immediati, in codice rosso.

I vigili del fuoco giunti dal comando provinciale berico si sono prodigati tempestivamente per liberare un uomo a bordo della Fiat Punto, rimasto incastrato e in condizioni serie. In seguito si sono occupati della messa in sicurezza del tratto di strada statale occupato dai due messi, con detriti sparsi per decine di metri sull’asfalto. Oltre al guidatore dell’utilitaria Fiat, anche l’altro conducente, seppur in condizioni apparentemente meno preoccupanti, è stato trasferito in ospedale a Vicenza per medicazioni e accertamenti.

Dalle informazioni a disposizione al momento pare che entrambi viaggiassero soli, mentre per la dinamica che ha portato allo scontro stradale bisognerà attendere i rilievi operati dai

Carabinieri, impegnati anche sul traffico alle prime luci del giorno.