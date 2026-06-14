Dramma sul Pasubio: morti due giovani precipitati sul Sojo dell’Uderle

Un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25 sono morti questa mattina – domenica 14 giugno – sul massiccio del Pasubio dopo essere precipitati per cento metri nell’area del Sojo dell’Uderle.

Il dramma si è consumato attorno alle 11:30 in una zona molto battuta dagli escursionisti ma particolarmente impegnativa. I soccorsi sono scattati velocemente, ma all’arrivo dei soccorritori i due giovani erano già morti. Sono in corso le difficoltose operazioni di recupero dei corpi: nell’area insiste una fitta nebbia che rende impossibile l’intervento dell’elisoccorso di Trento. Per questo è in corso il recupero delle salme via terra da parte delle squadre del Soccorso Alpino di Schio.

Notizia in aggiornamento



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