Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona: prima vittoria con la Ferrari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lewis Hamilton e la Ferrari, finalmente insieme sul gradino più alto del podio. Sul circuito di Barcellona il sette volte campione del mondo conquista il Gran Premio di Catalogna, firmando il suo primo successo da pilota della Scuderia di Maranello e scrivendo una nuova pagina della storia della Formula 1.

Per il britannico si tratta della 106ª vittoria in carriera, un traguardo che arricchisce ulteriormente un palmarès già straordinario. Il successo arriva alla sua 31ª gara con la Ferrari e mette fine a un digiuno che durava dal 2024, riportando il Cavallino Rampante alla vittoria in un Gran Premio del Mondiale.

Alle spalle di Hamilton hanno chiuso George Russell, secondo al volante della Mercedes, e Lando Norris con la McLaren, autore di una gara solida che gli è valsa il terzo gradino del podio.

La corsa catalana è stata però segnata anche dai colpi di scena nel finale. Il leader del campionato, Andrea Kimi Antonelli, protagonista di un’altra prestazione di altissimo livello con la Mercedes, è stato costretto al ritiro a soli tre giri dalla conclusione mentre occupava la seconda posizione. Un epilogo amaro per il giovane talento italiano, che vede sfumare punti preziosi nella lotta al titolo.

Non sorride neppure l’altra metà del box Ferrari. Charles Leclerc, infatti, si è ritirato nelle fasi conclusive della gara, interrompendo una prova che avrebbe potuto regalargli un piazzamento importante.

Ai piedi del podio ha chiuso Max Verstappen con la Red Bull, quarto davanti a Oscar Piastri su McLaren. Sesta posizione per Isack Hadjar, seguito dalle Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto. A completare la zona punti ci hanno pensato Liam Lawson e Arvid Lindblad con le Racing Bulls.

Ma il momento più emozionante è arrivato subito dopo la bandiera a scacchi. Via radio, un Hamilton visibilmente commosso ha voluto celebrare il trionfo con un messaggio speciale: “Forza Ferrari!”, pronunciato in italiano. Poi il ringraziamento alla squadra e ai tifosi.

“Grazie a tutti. Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l’avrei fatta senza di voi”, ha detto il campione britannico.

Un successo che vale molto più dei 25 punti conquistati: è il primo capitolo vincente di una storia che Ferrari e Hamilton sperano possa regalare ancora tante emozioni ai tifosi del Cavallino.