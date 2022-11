Oltre 70 equipaggi alla prima edizione dell’Auto e Moto Raduno all’Ossario del Pasubio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Hanno trascorso sicuramente una gradevole domenica in compagnia e hanno reso subito un successo i 125 partecipanti alla prima edizione del “Raduno Auto e Moto all’Ossario del Pasubio“, organizzato per la prima giornata festiva di novembre e che ha portato decine di appassionati a visitare i luoghi sacri della Grande Guerra. E godersi non solo la bellezza dei paesaggi mozzafiato delle Piccole Dolomiti e l’ospitalità del centro di Valli del Pasubio e delle sua frazioni, ma nell’occasione inedita pure dei motori d’epoca e moderni che hanno preso parte alla sfilata.

Una prima edizione “in quota” dell’automotoraduno che ha avuto in un grande appassionato del genere come Marco Casarotto il promotore, supportato dal Comune di Valli del Pasubio che ha concesso il patrocinio dell’ente locale. Un evento riuscito che sicuramente si ripeterà in futuro come garantisce il comitato organizzatore, dopo il tour compiuto tra strade, boschi e valli di montagna e alla luce dell’ampia partecipazione di equipaggi del “debutto”.

Circa una settantina le automobile di pregio ammirate nel corso della mattinata dedicata al via vai tra il centro urbano del paese – ritrovo e partenza nel parcheggio delle scuole locali – e le altre località e contrade toccate di tappa in tappa tra Staro e Sant’Antonio, ma anche ai Corzati e al Cortivo, prima di salire in corteo sui sedili in sella ai motori al sacello militare al museo storico del Pasubio, dopo il pranzo conviviale. Con la gradita benedizione dei veicoli impartita dal diacono Fabio Fontana.

“Un grande grazie lo devo all’assessore con delega allo Sport di Valli del Pasibio Stefano Pozzera – spiega Casarotto a fine evento – che mi ha dato una grande mano fin da quando ho proposto l’evento! E ovviamente un grazie di cuore a tutti i ragazzi che mi aiutano durante la manifestazione”.