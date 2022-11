32/22 Voci in onda: antichi mestieri, vacanze attive, regine, teatro e zucche

Buona inizio di settimana, cari lettori e lettrici, ascoltatori e ascoltatrici!

Con un clima leggermente più adatto alla stagione, eccoci a proporvi l’ascolto degli ospiti giunti a Radio Eco Vicentino negli ultimi sette giorni.

Nelle due ore di intrattenimento di We Love Italia Gianni Manuel & Martina Polelli si sono addentrati, anche con alcuni ospiti telefonici, fra gli antichi mestieri: lavori che non esistono più ma che magari ancora servirebbero.

Dal lustrascarpe al maniscalco, dal “moleta” al “marangon”, dallo spazzacamino all’ombrellaio.

La storia che questa settimana abbiamo ospitato a Parlami di te non riguarda una persona ma un bel paese del vicentino: Recoaro Terme.

La nostra direttrice Mariagrazia Bonollo ha intervistato infatti lo storico e scrittore, nonché ex sindaco e preside in pensione, Giorgio Trivelli: ci ha guidato alla scoperta di aneddoti sulla visita alle Terme da parte della Regina Margherita nel 1879 e sulla decisione tedesca di porre fine alla guerra, presa nel 1945 proprio nella cittadina termale.

All’Eco dei Comuni, invece, abbiamo approfondito i contenuti della nuova stagione teatrale thienese, fra prosa, spettacoli fuori abbonamento, per i bambini e musica lirica.

Qualche nome? Stefano Accorsi, Giuliana De Sio, Marco Paolini.

Con noi, l’assessore alla cultura del Comune di Thiene, Ludovica Sartore.

Mercoledì, come sempre l’appuntamento è stato con Start Up e le imprese innovative che fanno grande il nostro territorio.

Questa settimana abbiamo parlato di vacanze attive: in bici, a piedi, in barca a vela o in catamarano. Quando si parla di vacanze di gruppo con un approccio “slow”, si parla dei nostri amici di Jonas Viaggi, che da ben 35 anni portano tanti italiani in giro per il mondo e non solo. Con noi, il titolare Andrea Santin.

Venerdì invece è il giorno dello sport. La scorsa settimana puntata speciale di Break Point, con Omar Dal Maso e Gianni Manuel: entrambi oltre che conduttori sono infatti anche allenatori (uno di calcio a 5 femminile fino a un anno fa e ora dirigente e l’altro mister di basket per ragazzi).

Ne è uscita una carrellata sullo sport vicentino a torto considerato “minore”.

Come sempre, non concludiamo questa newsletter senza ricordarvi il patrimonio di ricette della tradizione (e non solo) proposti nella rubrica Fogolare Veneto dallo chef Amedeo Sandri, profondo conoscitore della cucina veneta, e del sommelier Maurizio Falloppi.

La ricetta di questa settimana è una zuppa giusta giusta per questa stagione: di zucca e castagne.

